Казахстанец, ставший одним из лучших учителей мира, рассказал как изменилась его жизнь

Фото: фото из личного архива Асхата Жумабекова

Казахстанский учитель физики Асхат Жумабеков в 2022 году вошел в список лучших учителей мира в рамках глобальной премии Global Teacher Prizе, которая является эквивалентом Нобелевской премии для учителей. После завершения конкурса Асхат стал амбассадором этой премии в нашей стране.

О том, как его жизнь изменилась после конкурса и о том, какие идеи он продвигает как амбассадор Global Teacher Prizе, Асхат рассказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Фото из личного архива Асхата Жумабекова

О переезде в Алматы и изменениях в работе

Несмотря на то, что сейчас каникулы, у Асхата довольно плотный график. И даже во время отдыха он проводит встречу со своими студентами. Одна из его учениц выиграла грант в Стенфордском университете. С этой радостной новостью началась наша беседа.

- Сегодня встретился со своей студенткой Адель Бекмухаметовой. Этим летом она выиграла грант на стажировку Стенфордском университете. И вот она вернулась, поделилась своими впечатлениями. Я очень рад за нее!

- Поздравляю вас и вашу студентку с этим результатом! Асхат, расскажите, как изменилась ваша жизнь после конкурса Global Teacher Prizе? Я знаю, что вы уже как год переехали в Алматы из Семея.

- Да, это так. Сейчас я работаю заместителем директора по учебной работе НИШ. Основная моя работа заключается в решении академических вопросов химико-биологического направления. Также я параллельно преподаю физику на английском.

Фото из личного архива Асхата Жумабекова

- Почему вы решили переехать из Семея?

- Я подумал, что для меня это будет новый челлендж. Мне захотелось поменять локацию. В Алматы я приобрел новых единомышленников.

До объявления результатов конкурса после того, как Джо Байден, генсек ЮНЕСКО поздравили нашу страну с участием, мне выпала честь стать амбассадором глобальной премии "Учитель мира". Для себя я выбрал трансляцию опыта.

И Алматы – это очень удачная локация, где это можно осуществить. Местоположение в этом вопросе играет свою роль. Например, недавно Национальная академия при президенте РК пригласила меня сотрудничать для того, чтобы развивать отечественную науку вместе.

- Как отнеслись ученики в Семее к вашему переезду?

- Это было тяжело (улыбается). Тем более у меня были ребята, которые шли в 12 класс. То есть, оставался последний год со мной. Мне было очень тяжело.

Отдельно об этом я сообщил ученикам, с которыми у нас были проекты и олимпиады. Я их пригласил и сообщил, что принимаю решение о переезде. Они просили меня подождать год. И я сказал, что сейчас век технологий, и я помогу им довести их кейсы и проекты. Это был тяжелый момент. В общем, я надеюсь, что они меня простили (смеется).

Например, с ученицей Айданой Испаевой мы активно вели подготовку к поступлению на грант в Джорджтаун. Находясь в Алматы, я в течение шести месяцев писал ей рекомендательные письма. В итоге она достигла своей цели.

С другими учениками Айданой Испаевой и Жантемиром Шакеновым мы подготовили проект по поддержке глухих и слабослышащих людей для ЮНЕСКО. Было непросто совмещать новую работу и доводить подготовку проектов моих студентов. Иногда мы онлайн вечерами заканчивали нашу работу. Но мы все успели.

Другие ученики присылали мне задания, если они что-то не понимали на уроках. И я им так объяснял. Таким образом, мы поддерживаем связь.

Но самым тяжелым моментом было прощание с коллективом. Коллеги провожали меня в актовом зале три часа, они не хотели, чтобы я уезжал.

Об амбассадорстве премии

- Расскажите подробнее о том, как вы стали амбассадором премии.

- В течении трех дней, после того как были объявлены итоги конкурса, некоторые участники узнали о том, что они стали амбассадорами премии. Мы не успели еще разочароваться результатами, как нас решили взбодрить (смеется).

Для меня стало дополнительной мотивацией, все это идет под эгидой ЮНЕСКО.

- Не все ведь участники стали амбассадорами премии? Как их выбирали?

- Я думаю, что члены жюри оценивали определённые кейсы. Со всеми нами были проведены интервью. Нам задавали вопросы о том, чем мы хотим заниматься дальше. У меня был большой опыт в трансляции своих знаний. Делиться этим не представляет для меня какой-то проблемы.

Помню, как после конкурса меня посетила мысль о том, что будет дальше? Да, мы вошли в список лучших учителей мира, победитель получит один миллион долларов, и дальше она будет ездить по своей стране как амбассадор. А как же остальные участники?

Я тогда подумал, что хочу через ценности образования делать учебу интересной. В этом ведь и состоит миссия учителя. Думаю, что амбасадорство дает мне эту возможность.

Фото из личного архива Асхата Жумабекова

- Что делают амбассадоры? Должны ли они рассказывать о том, какую работу проделали? Сдавать, например, отчеты организаторам конкурса?

- Каких-либо отчетов от нас не требуют. Мы проводим встречи с другими учителями. Делимся своим опытом. Также мы созваниваемся с другими амбассадорами со всех стран. Обсуждаем цели и задачи.

Мы также созванивались с представителями ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. Обсуждали ментальное здоровое учеников. На своих примерах мы говорили о том, как нужно бороться с выгоранием, как сохранить свое ментальное здоровье.

Такие созвоны частые, и мы сами их инициируем. Например, недавно мы обсуждали буллинг в школах. Сейчас распространён также кибер-буллинг в онлайне. Зная соцсети человека, можно писать ему гадости 24 на 7. Это актуальная проблема, которую нужно подробно изучать.

- Какие страны вы посетили как амбассадор? И какие планируете посетить?

- Я посетил Кыргызстан, Финляндию и Таджикистан. Следующая страна, которую я бы хотел посетить – это Узбекистан. Они давно уже ждут моего приезда. Планирую туда приехать в конце августа.

Также в моем топ-листе стран -Украина. У меня много коллег там, и я поддерживаю эту страны. Мне бы хотелось встретиться с ними, обнять и помочь чем я смогу.

Об особенностях образования в Центральной Азии

- Какие проблемы характерны для стран Центральной Азии? И что обсуждают в Финляндии?

- В Центральной Азии мы стали говорить о том, как предостеречь заранее травлю, буллинг в школе. Как с этим нужно бороться. Я думаю, что основная проблема лежит, наверное, в традиционной педагогике.

Сейчас мы обсуждаем новые подходы. В традиционном подходе во главе стоит учитель. А сейчас в новой педагогике включают голос ученика и родителя. Тогда мы можем достичь результата. Необязательно по теме только буллинга, но и по другим, например, по поступлению на учебу за рубеж.

Родители и учителя должны пресекать и распознавать буллинг. Обычно дети не говорят о таких вещах. И если будут неправильно подобраны фразы, ребенок может закрыться. Он может уйти в состояние, когда он начинает искать ошибки в себе. Хотя это не так.

Поэтому у нас в Центральной Азии идет переориентирование взгляда на то, что один в поле не воин. Вопросы нужно решать вместе, должно быть сотрудничество.

Чтобы такого не допускать родитель должен быть вовлечен в жизнь ребенка. Он должен знать какие у него кружки, предметы, чем он занимается в свободное время.

Сейчас становятся ясно, что важно учитывать голос ученика в школе и голос ребенка дома. Школа не может сама справится с этим. Должны быть эффективные подходы со всех сторон.

В Финляндии учителя выделяют для себя разные вопросы. Раньше результатами PISA они были впереди всей планеты. Но по последним результатам они стали уступать. Сейчас лидируют азиатские страны. Они пытаются выяснить с чем это связано.

В Финляндии обычно занимаются вопросами в подходах обучения. Они любят объяснять материал через концепции, феномены, это очень интересно. Они исследуют новые подходы.

Фото из личного архива Асхата Жумабекова

- Почти уже как два года вы ведете активную публичную жизнь, посетили многие страны. К каким главным выводам вы пришли?

- Очень хороший вопрос (смеется). Во- первых, я сделал для себя вывод, что всегда нужно любить свое дело. У меня же не было цели стать амбассадором или попасть в список лучших учителей. Я даже не знал, что такой конкурс есть.

Как бы это банально не звучало, но, когда я прихожу в класс, я забываю о всех своих проблемах.

Я думаю, что нужно ответственно относится к своему делу. И не нужно жалеть ни о чем. Всегда можно сожалеть о том, что было. Но нужно извлекать из этого уроки.

Что главное в учительской карьере? Повышение своей профессиональной деятельности, улучшение практики. Пусть сейчас есть разные искусственные интеллекты, но они не заменят учителя. Потому что учитель – много анализирует "Зачем я это сделал?", "Для чего?".Машина не может оценить тот потенциал, который есть в детях.

И главный вывод, к которому я пришел - я стал более мобильным и активным. Особенно в социальных сетях (смеется). Я уже принял участие в трех подкастах- Америки, Канаде, США. И каждый раз, меня в них спрашивают об эмоциях, о том, что дает силу двигаться дальше.

Участие в конкурсе открыло для меня новые возможности, я познакомился со многими коллегами из за рубежа. о

Например, в прошлом году одна из ведущих консалтинговых компаний проводила обучения, и я был членом жюри Global Student Prize. Также этой осенью я планирую принять участие в церемонии награждения конкурса во Франции, так как наша церемония была онлайн в 2021 году.

Надеюсь, что я смогу мотивировать как можно больше коллег, чтобы открыть путь дальше. Зарядить людей своих профессий. Я думаю, что главный вывод в этом.