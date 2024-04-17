Казахстанец стал обладателем олимпийской лицензии в бадминтоне

Член сборной Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин стал обладателем лицензии на Олимпийские игры в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Дмитрий с 25 005 очками занимает 31-е место в олимпийском рейтинге.

Казахстан вошел в топ-25 командного рейтинга, что позволило нашему соотечественнику получить путёвку в Париж.