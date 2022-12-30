Казахстанец стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам

Казахстанец Алимжан Жауынбай стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам до 9 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На Азиатском первенстве юный спортсмен завоевал и бронзовую медаль по классическим шахматам, тем самым получив международное звание кандидата в мастера спорта.

Свой игровой путь Алимжан начал в семь лет. В кратчайшие сроки он выполнил норму первого разряда. Не раз становился абсолютным чемпионом Республики. Является победителем открытого турнира Summer Cup. На чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам в Греции на острове Родос казахстанец вошел в десятку лучших, обогнав шахматистов с более высоким рейтингом.

"Я занимаюсь шахматами полтора года. Не отстаёт от своего родного брата и Алдияр Жауынбай, - сказал Алимжан Жауынбай, шахматист.

Казахстанец стал обладателем трёх серебряных медалей в командном зачете на чемпионате Азии среди школьников в Шри-Ланке.