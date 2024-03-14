Казахстанец спрятал конфискованный алкоголь и получил за это срок

В Жамбылской области осудили бывшего директора предприятия за сокрытие имущества, подлежащего конфискации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ранее постановлением специализированного административного суда города Тараз у ТОО "ASCO Pro" была конфискована партия алкогольной продукции.

Ее стоимость — 110,2 млн тенге. Однако бывший руководитель предприятия сокрыл конфискованный товар. Этот факт обнаружили сотрудники прокуратуры города.

"По данному факту прокуратурой города Тараз зарегистрировано уголовное дело по ст. 425 УК "Незаконное действие в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Приговором суда № 2 города бывший руководитель ТОО "ASCO Pro" признан виновным по ч.2 ст.425 УК и осужден к лишению свободы сроком на год и 3 месяца с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности сроком на 4 года", — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Также с осужденного в пользу государства взыскан материальный ущерб в размере 110, 2 млн тенге.