  • 14 Марта, 01:57
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Казахстанец спрятал конфискованный алкоголь и получил за это срок

Сегодня, 00:34
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baigenews.kz/иллюстративное Сегодня, 00:34
Сегодня, 00:34
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Фото: baigenews.kz/иллюстративное

В Жамбылской области осудили бывшего директора предприятия за сокрытие имущества, подлежащего конфискации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ранее постановлением специализированного административного суда города Тараз у ТОО "ASCO Pro" была конфискована партия алкогольной продукции.

Ее стоимость  110,2 млн тенге. Однако бывший руководитель предприятия сокрыл конфискованный товар. Этот факт обнаружили сотрудники прокуратуры города. 

"По данному факту прокуратурой города Тараз зарегистрировано уголовное дело по ст. 425 УК "Незаконное действие в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Приговором суда  2 города бывший руководитель ТОО "ASCO Pro" признан виновным по ч.2 ст.425 УК и осужден к лишению свободы сроком на год и 3 месяца с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности сроком на 4 года",  отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Также с осужденного в пользу государства взыскан материальный ущерб в размере 110, 2 млн тенге.

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