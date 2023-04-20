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instagram.com/khabib_nurmagomedov Сегодня, 06:42
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Сегодня, 06:42
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Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Казахстанец купил пояс чемпиона UFC Хабиба на аукционе

Благотворительная организация Asar Ume прибыла в Караганду с акцией "100 семей, 500 детей" и провела аукцион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

На нем выставили чемпионский пояс UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова. Начальная цена лота составляла три миллиона тенге. В итоге его продали за 16,5 миллиона.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в 2021 году. В ММА он провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов завоевал в 2018 году в бою против американца Эла Яквинты.

 
 
 
 
 
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Публикация от asar-ume (@asarume_kz)

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Сегодня, 06:42
102
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