Казахстанец избран президентом Азиатской федерации тенниса

Казахстанец Юрий Польский стал президентом Азиатской федерации тенниса (ATF) на ближайшие четыре года. Выборы прошли в рамках генеральной сессии ATF в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

На пост претендовали ещё три кандидата из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. В ходе выборов Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов - 34 из 55.

"Ключевым фактором избрания стали реформы, которые последовательно проводит казахстанская федерация тенниса последние 16 лет. Этим опытом представители казахстанской федерации тенниса делятся в рамках региональных инициатив и подобные преобразования запланированы в странах Азиатского региона, который располагает огромным потенциалом для развития тенниса в 44 странах", - пояснили в Казахстанской федерации тенниса.

Став президентом ATF, Польский также возглавил Совет директоров Азиатской федерации тенниса.