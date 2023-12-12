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Казахстанец избран президентом Азиатской федерации тенниса

Сегодня, 18:36
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ktf.kz Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: ktf.kz

Казахстанец Юрий Польский стал президентом Азиатской федерации тенниса (ATF) на ближайшие четыре года. Выборы прошли в рамках генеральной сессии ATF в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

На пост претендовали ещё три кандидата из Таиланда, Японии и Шри-Ланки. В ходе выборов Юрий Польский набрал наибольшее количество голосов - 34 из 55.

"Ключевым фактором избрания стали реформы, которые последовательно проводит казахстанская федерация тенниса последние 16 лет. Этим опытом представители казахстанской федерации тенниса делятся в рамках региональных инициатив и подобные преобразования запланированы в странах Азиатского региона, который располагает огромным потенциалом для развития тенниса в 44 странах", - пояснили в Казахстанской федерации тенниса.

Став президентом ATF, Польский также возглавил Совет директоров Азиатской федерации тенниса.

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