Казахстанец избран главой Исламской организации по продовольственной безопасности

Казахский дипломат Аскар Мусинов избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Мусинов занимал различные должности в министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и Южной Африке.

Кроме того, был заместителем министра и ответственного секретаря МИД РК.

До назначения генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества в период с 2018 по 2022 годы.