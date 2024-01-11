Казахстанец избран главой Исламской организации по продовольственной безопасности
Сегодня, 18:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
107Фото: МИД РК
Казахский дипломат Аскар Мусинов избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
Мусинов занимал различные должности в министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах и Южной Африке.
Кроме того, был заместителем министра и ответственного секретаря МИД РК.
До назначения генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества в период с 2018 по 2022 годы.