Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии

Фото: Olympic.kz

Казахстанец Артём Захаров стал двукратным бронзовым призёром на турнире GP Prostějov по велоспорту. Первенство проходило на треке в Чехии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Захаров финишировал третьим в омниуме, а до этого заработал "бронзу" в скретче.