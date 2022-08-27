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  • Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии
Olympic.kz Сегодня, 15:06
157
Фото: Olympic.kz

Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии

Казахстанец Артём Захаров стал двукратным бронзовым призёром на турнире GP Prostějov по велоспорту. Первенство проходило на треке в Чехии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

 

Захаров финишировал третьим в омниуме, а до этого заработал "бронзу" в скретче.

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#спорт #велоспорт
Сегодня, 15:06
157
Журналист

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