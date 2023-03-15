Казахстан значительно нарастил поставки урана в Россию

Аналитики Первого кредитного бюро DataHub выяснили, что Казахстан значительно нарастил экспорт урана в Россию, передаёт BaigeNews.kz.

"Если быть точным, то речь идет о ТН ВЭД 2844103000 ("Уран природный, обработанный"). Согласно данным БНС АСПиР РК, в январе 2023 года было продано почти 1,8 тысячи тонн на общую сумму $228,6 миллиона. Для сравнения: за первые 5 месяцев 2022 года экспорт в Россию составил около 1,9 тысячи тонн на $216,5 миллиона. То есть уровень текущего января соизмерим с продажами января-мая года предыдущего", - говорится в сообщении.

Второй момент, который обращает на себя внимание - это то, что помимо России в начале года Казахстан больше ничего и никому особо и не продавал.

"Речь идет об укрупнённой группе "Продукты неорганической химии, соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов". К ней уран и относится", - уточнили аналитики.

Экспорт всей аналогичной продукции в январе составил $299,8 миллиона, из которых 83 процента обеспечено Россией (и 76 процентов - конкретно ураном). При этом в декабре, к примеру, экспорт по этой укрупнённой группе во все страны мира составил $591,5 миллиона. И из них только 32 процента (или $186,8 миллиона) приходилось на РФ, добавили в Первом кредитном бюро.