Казахстан завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Бейруте

Команда Казахстана по настольному теннису завоевала четыре медали на проходящем в Бейруте (Ливан) турнире WTT Youth Contender, передаёт BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.

В возрастной категории до 17 лет Алан Курмангалиев стал победителем соревнований.

На третьем месте завершили выступление дуэт Арнур Оралханов/Жанерке Кошкумбаева (до 19 лет), Нурислам Касым (до 17 лет), Нурдаулет Азаматулы (до 13 лет).