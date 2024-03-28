Казахстан завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Бейруте
Сегодня, 12:17
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Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
133Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по настольному теннису завоевала четыре медали на проходящем в Бейруте (Ливан) турнире WTT Youth Contender, передаёт BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.
В возрастной категории до 17 лет Алан Курмангалиев стал победителем соревнований.
На третьем месте завершили выступление дуэт Арнур Оралханов/Жанерке Кошкумбаева (до 19 лет), Нурислам Касым (до 17 лет), Нурдаулет Азаматулы (до 13 лет).
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