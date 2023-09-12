Казахстан завоевал серебро на чемпионате мира по шахматам
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Казахстанские шахматистки стали серебряными призёрами командного чемпионата мира, который проходит в польском городе Быдгощ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта
В финале женская сборная Казахстана проиграла Грузии. В первом финальном матче казахстанки проиграли со счётом 1,5:2,5, а во втором — 0,5:3,5.
В составе казахстанской команды сыграли Бибисара Асаубаева, Амина Каирбекова, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова.
Напомним, подопечные Павла Коцура в групповом этапе сыграли вничью с Грузией (2:2) и выиграли у остальных соперниц .
Таким образом, Казахстан вошёл в число шести стран, которые удостаивались призовых мест на командном чемпионате мира среди женщин. До этого лучшим результатом сборной Казахстана был четвертьфинал.
А Грузия завоёвывает золотую медаль уже во второй раз и сравнялась по этому показателю с Россией.
За бронзовую медаль ЧМ борются сборные США и Франции. Первый раунд завершился со счётом 2:2.
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