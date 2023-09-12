  • 12 Сентября, 02:12
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Казахстан завоевал серебро на чемпионате мира по шахматам

Сегодня, 01:05
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МКС РК Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: МКС РК

Казахстанские шахматистки стали серебряными призёрами командного чемпионата мира, который проходит в польском городе Быдгощ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта

В финале женская сборная Казахстана проиграла Грузии. В первом финальном матче казахстанки проиграли со счётом 1,5:2,5, а во втором — 0,5:3,5.

В составе казахстанской команды сыграли Бибисара Асаубаева, Амина Каирбекова, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова.

Напомним, подопечные Павла Коцура в групповом этапе сыграли вничью с Грузией (2:2) и выиграли у остальных соперниц .

Таким образом, Казахстан вошёл в число шести стран, которые удостаивались призовых мест на командном чемпионате мира среди женщин. До этого лучшим результатом сборной Казахстана был четвертьфинал.

А Грузия завоёвывает золотую медаль уже во второй раз и сравнялась по этому показателю с Россией.

За бронзовую медаль ЧМ борются сборные США и Франции. Первый раунд завершился со счётом 2:2.

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