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Казахстан завоевал девятую медаль на Универсиаде-2023
Мужская сборная по шорт-треку завоевала девятую медаль для Казахстана на Зимней Универсиаде-2023 в американском Лэйк-Плэсид, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанцы заняли второе место на дистанции 5000 метров, показав результат 7:12.409. Первой стала команда Южной Кореи (7:10.689), а "бронза" досталась Нидерландам (7:12.450). Казахстан в данных соревнованиях представили Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко.
Теперь в копилке сборной Казахстана числится девять медалей. Ранее "золото" принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также "летающий лыжник" Данил Васильев; "серебро" выиграли в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина Васильев и Сергей Ткаченко, биатлонист Александр Мухин, а также команда по шорт-треку в смешанной эстафете; "бронзу" получили женская сборная по лыжным гонкам и все тот же Мухин.
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