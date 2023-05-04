Казахстан заработал 16 млн долларов на туристах из Китая в 2022 году

Фото: kapital.kz

Доход от туристов из Китая, посетивших Казахстан в 2022 году, составил16 миллионов долларов, передает BaigeNews.kz. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году (8,9 миллиона долларов), сообщили в АО "НК Kazakh Tourism".

При этом, один китайский турист, тратит, в среднем, 1000 долларов во время посещения Казахстана.