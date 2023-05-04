Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстан заработал 16 млн долларов на туристах из Китая в 2022 году
kapital.kz Сегодня, 18:18
100
Сегодня, 18:18
100
Фото: kapital.kz

Казахстан заработал 16 млн долларов на туристах из Китая в 2022 году

Доход от туристов из Китая, посетивших Казахстан в 2022 году, составил16 миллионов долларов, передает BaigeNews.kz. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году (8,9 миллиона долларов), сообщили в АО "НК Kazakh Tourism".

При этом, один китайский турист, тратит, в среднем, 1000 долларов во время посещения Казахстана. 

"Казахстан, как туристская дестинация, пользуется спросом у граждан целого ряда стран, в числе которых есть и КНР. Увеличение срока безвизового пребывания китайских туристов с 14 до 30 дней позволит бизнесу получать от них больше прибыли. Кроме того, идет активная работа по привлечению путешественников и из других стран", – отметил управляющий директор нацкомпании Даниел Сержанулы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:18
100
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх