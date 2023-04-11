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freepik.com Сегодня, 09:31
180
Сегодня, 09:31
180
Фото: freepik.com

Казахстан запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом

Министр сельского хозяйства Казахстана подписал приказ о ввдении временного запрета на вывоз пшеницы автомобильным транспортом. Он будет действовать шесть месяцев с 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского", — говорится в документе.

В соответствии с приказом запрет будет действовать с 10 апреля до 10 октября.

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Сегодня, 09:31
180
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