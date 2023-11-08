Казахстан занял третье место по экспорту новых авто в Россию
Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24Сегодня, 20:24
102Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В октябре в Россию ввезли рекордное число новых легковых автомобилей - 86,8 тысячи. Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus media.
По словам эксперта, больше всего легковых авто импортировано в РФ из Китая (доля в октябре - 85 процентов). Из Кыргызстана ввезено 8,6 процента в рамках параллельного импорта. Казахстан находится на третьем месте в списке стран, откуда в Россию поставляют машины (доля в октябре - три процента).
Подержанные авто в Россию чаще везут из Японии (51,2 процента), Армении (12,5 процента) и Беларуси (12,4 процента).
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