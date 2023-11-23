Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОДКБ в сфере безопасности - эксперт

В настоящее время Казахстан является ключевым членом многих влиятельных международных организаций. Особое место во внешней политике отводится участию в военно-политическом союзе - ОДКБ. Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Ербулат Сейлеханов в интервью BaigeNews.kz рассказал, почему Казахстан заинтересован в участии в ОДКБ.

- Какие перспективы в ОДКБ вы видите для Казахстана? Почему для Казахстана важно находиться в составе ОДКБ?

- Для Казахстана пока ОДКБ выполняет свою основную задачу по безопасности и защите. Поскольку ОДКБ провозглашает своими целями укрепление мира, международной и региональной безопасности, стабильности, защиту на коллективной основе, независимость и территориальную целостность, суверенитет государств-членов, в которых приоритет отдаётся политическими средствами. Эти цели полностью разделяются Казахстаном и полностью отвечают нашим национальным интересам.

Что касается важности нахождения Казахстана в ОДКБ, нужно учесть тот момент, что ОДКБ обеспечивает коллективную защиту.

В ходе совместных учений ОДКБ повышается боевая выучка и слаженность действия армейских подразделений, в том и числе и казахстанских. Это идёт на пользу Казахстана, на пользу укрепления боеготовности нашей страны.

- Как страны ОДКБ взаимодействуют по вопросам военного сотрудничества?

- Здесь можно отметить, что военное сотрудничество осуществляется по ряду позиций и направлений. То есть речь идёт о проведении совместных миротворческих операций, по повышению боеготовности и оснащению вооружённых сил стран-участниц необходимыми вооружениями. В рамках ОДКБ ежегодно проводятся командно-штабные учения коллективных сил оперативного реагирования и взаимодействия. Коллективные силы быстрого реагирования проводят учения “Рубеж”. Миротворцы проводят учения “Нерушимое братство”. Кроме того, есть спецучения, такие как “Эшелон”, “Гром”, где отрабатываются спецназовцами методы борьбы с потенциальными противниками, которые могут проникнуть на территорию наших стран. Кроме того, существует скоординированная работа по противодействию терроризму и экстремизму, трансграничной преступности. В частности, например, действует координационный совет руководителей силовых органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков проходила спецоперация “Канал” на территории ОДКБ, в ходе которой была ликвидирована целая сеть наркотрафика. Штаб этой спецоперации находился именно в Казахстане. Я бы выделил ещё сотрудничество в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. С учётом того, что Казахстан находится в сейсмоопасной территории и в последнее время значительно учащаются природные катаклизмы, связанные с глобальным потеплением, о чём свидетельствует тот ураган, который недавно обрушился на Астану. Поэтому здесь сотрудничество в сфере борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций мне видится одной из наиболее перспективных и важных направлений сотрудничества стран-участниц ОДКБ.

Ещё одна и из видимых угроз в мире – это угроза киберпреступности, которая с каждым годом набирает всё больший и больший оборот. В прошлом году Минцифры озвучило, что в течение месяца удалось отразить несколько миллионов хакерских попыток нарушить работу наших госорганов. Важно, что в рамках ОДКБ происходит обмен информацией по методам борьбы, совершенствованию правовой сферы в этой области, формированию системы информбезопасности политически важных объектов. Надо учитывать, что Россия обладает одним из наиболее мощных кадровых потенциалов в сфере информбезопасности. Для нас опыт этой страны очень важен.

- В 2024 году Казахстан будет председательствовать в ОДКБ. Какие приоритеты в период председательства будут реализованы Казахстаном?

- Я думаю, что в основном во внимании Казахстана в фокусе председательства в ОДКБ будут вопросы противодействия современным вызовам. В первую очередь, наверное, сосредоточимся на вопросах международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, в сфере кибербезопасности. Одним из приоритетов Казахстана будет продвижение вопросов мирного урегулирования конфликтов, прежде всего, политико-дипломатическими мерами. На этих направлениях Казахстан, скорей всего, и будет строить приоритеты своего председательства в ОДКБ.

- Спасибо за интервью.