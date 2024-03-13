Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев обсудил реализацию договорённостей, достигнутых в январе главами Казахстана и Италии с сенатором Итальянской Республики Д. Терци ди Сант’Агата. Основным фокусом переговоров стало усиление торгового и культурного сотрудничества между странами с помощью проекта Road to Kazakhstan, передаёт BaigeNews.kz.

Проект предполагает курсирование брендированных автофур между 30 городами Италии, которые будут нести информацию о стране, культуре, национальной еде, туристических возможностях.

В продолжение идеи по продвижению странового бренда Казахстана Шаккалиев провёл ряд встреч с институтами развития и поддержки бизнеса Италии.

С генеральным секретарём Ассоциации итальянских торговых палат за рубежом Доменико Мауриелло достигнута договорённость по интернационализации итальянского бизнеса на рынке Казахстана. Ассоциация заинтересована в открытии представительства в Казахстане для объединения итальянских предприятий МСБ и формирования флагмана по реализации совместных проектов на территории нашей страны.

Министр торговли и интеграции Казахстана поддержал инициативу, подчеркнув, что деятельность Палаты должна быть направлена на исполнение концепции Made in Kazakhstan with Italy и проработана на площадке Межправительственной рабочей группы.

QazTrade и Ассоциация договорились подписать меморандум по обмену базами данных по МСБ и созданию общего реестра компаний для налаживания В2В контактов, а также проработать План совместных действий.

В ходе встречи с президентом крупнейшей конфедерации малых и средних предприятий Италии Unionservici Confapi Винченцо Элифани министр Арман Шаккалиев уделил особое внимание важности расширения деловых контактов.

"Наше взаимодействие с конфедерацией может стать важным инструментом для продвижения казахстанских товаров на итальянский рынок, а также будет способствовать поиску новых партнёров для совместных инвестпроектов", - сказал министр торговли и интеграции Казахстана и пригласил итальянский бизнес инвестировать в развитие экспортоориентированных проектов в нашей стране, открывать совместное производство.

Как отметил Винченцо Элифани, если раньше итальянские компании не проявляли большого желания к выходу за пределы страны, то сейчас предприниматели испытывают неподдельный интерес к зарубежным рынкам, и в том числе к Казахстану.

По словам руководителя крупной конфедерации, объединяющей свыше 116 тысяч итальянских предприятий МСБ, проект Made in Kazakhstan with Italy может стать новым направлением в развитии сотрудничества между малым и средним бизнесом Италии и Казахстана.

По итогам переговоров стороны договорились определить совместные проекты с участием МСБ двух стран на ближайшую перспективу.

На переговорах с координатором крупного итальянского концерна AIСR Ольгой Гелучи министр торговли и интеграции Казахстана рассказал об имеющемся экспортном потенциале и значительных возможностях для кооперации. AIСR занимается развитием торгово-экономических и промышленных отношений между странами Центральной Азии и Южной Европы, объединяет производителей и дистрибьюторов, которые содействуют экспорту европейских товаров на рынки стран Евразии.

По мнению Армана Шаккалиева, такая деятельность итальянского концерна может быть полезной для реализации и продвижения концепции Made in Kazakhstan with Italy. Стороны обсудили возможность отбора 10 проектов для кооперации между компаниями Казахстана и Италии в различных секторах, включая текстильную и химическую промышленность, продукты питания и другие.

На встрече с топ-менеджерами компании Speri Kazakhstan Франческой Де Биаси и Лука Латини речь шла о реализации перспективных проектов на территории Казахстана.

Итальянская компания Speri предоставляет услуги по проектированию, консалтингу и контролю качества в коммунальном строительстве, а также оказывает инжиниринговые услуги. В Казахстане Speri уже реализовал несколько проектов, сейчас ведётся работа по строительству больницы в Карагандинской области с привлечением финансирования Азиатского Банка Развития.

В ближайшее время итальянская компания откроет свой офис в Алматы. Его сотрудники будут заниматься проектированием объектов полного цикла, включая решение вопросов окружающей среды. По словам руководства компании, для работы на региональном рынке они намерены привлекать молодых профессионалов из Казахстана - проектировщиков, инженеров, дизайнеров и архитекторов.

С международным менеджером компании Carmec srl г-м Антонио Амбросио обсуждены вопросы кооперационных проектов по переработке молока и изготовления сыра. Как сообщил Арман Шаккалиев, наибольшим потенциалом для производства сыра в Казахстане обладают Алматинская область, ВКО, ЗКО и СКО. Вместе с тем, имеются огромные возможности налаживания производства на площадке МЦПК Центральная Азия, который расположен на границе с Узбекистаном. Итальянская сторона выразила готовность изучить потенциальные проекты и рассмотреть возможность инвестирования в действующие в Казахстане производства.

Министр также встретился с главой агентства "SACE" г-жой Риччи. Стороны обсудили вопросы поддержки проектов, направленных на реализацию концепции Made in Kazakhstan with Italy.

На встрече с компанией AGRO ITTICA LOMBARDA SPA – крупнейшим производителем чёрной осетровой икры в Италии стороны обменялись идеями по реализации совместных проектов. В частности, генеральный директор компании Карла Сора предложила рассмотреть запуск производства икры на территории Казахстана с последующим экспортом в страны Ближнего Востока.

Со своей стороны Казахстан готов предоставить итальянскому бизнесу аналитику по производственному потенциалу икры в нашей стране, а также оказать содействие в организации встреч с крупными отечественными производителями икры. Предлагаемые стандарты компании, их опыт помогут нашим производителям открыть рынок ЕС.