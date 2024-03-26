Казахстан выступает за борьбу с терроризмом - политолог

Складывающаяся в мире обстановка вынуждает учитывать, что террористические организации напрямую несут угрозу миропорядку. Что для безопасности граждан предпринимают в Казахстане, проанализировал политолог Эдуард Полетаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев принял 26 марта в Астане члена Сената США Стива Дэйнса. Основными темами их встречи стали казахстанско-американское парламентское и экономическое сотрудничество, а также вопросы безопасности. Особый акцент сделан именно на международной и региональной безопасности, что важно в контексте недавнего теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Ответственность за теракт взяла на себя организация "ИГИЛ-Хорасан", включённая в санкционный список Совета Безопасности ООН", - напомнил эксперт.

Токаев отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. По его мнению, в борьбе с этой угрозой все страны мира должны отбросить противоречия в отношениях друг с другом и объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное общее дело.

"Терроризм непосредственно связан с проблемой обеспечения безопасности государств. 23 марта под председательством президента состоялось оперативное совещание Совета Безопасности РК. На нём он публично заявил: "Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан", а также выразил мнение, что терроризму не может быть никакого оправдания и призвал государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия", - заявил Полетаев.

Также важно обратить внимание на поручения, озвученные главой государства, которые задают алгоритм действий в ближайшее время. Как говорится в сообщении Акорды, они направлены на усиление мер по обеспечению безопасности граждан страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму. Кроме того, рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

"Складывающаяся в мире обстановка вынуждает учитывать, что террористические организации напрямую несут угрозу миропорядку. Поэтому необходимо не только признание неприемлемости в любой форме оправдания действий боевиков, но и выработка соответствующей превентивной политики, обеспечивающей реальную антитеррористическую безопасность. Мировое сообщество должно извлечь для себя ряд уроков, предприняв согласованные шаги для того, чтобы избавиться от проблемы. Между государствами могут быть противоречия и конфликты по разным вопросам, но терроризм является угрозой для всех без различий по национальным и религиозным признакам.

Казахстан традиционно выступает за борьбу с терроризмом, подчёркивая его опасность для международных отношений и устойчивого экономического развития. Давно уже заложены правовые основы борьбы с терроризмом (в том числе Закон РК "О борьбе с терроризмом" от 1999 года), страна принимает активное участие в работе таких антитеррористических структур, как АТЦ СНГ, РАТС ШОС, ОДКБ, деятельность ряда организаций в Казахстане запрещена Верховным судом, казахстанцам запрещено воевать в иностранных войнах, их могут лишить гражданства, если они осуждены за ряд тяжких преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Также страна ведёт активную работу в рамках Контртеррористического Комитета ООН, присоединилась ко всем международным конвенциям и протоколам о борьбе с терроризмом, который постоянно создаёт опасность в разных уголках планеты. Следовательно, на его пути должны возникать различные заслоны, которые обеспечат безопасность государств", - заключил эксперт.