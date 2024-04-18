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Казахстан впервые завоевал олимпийскую лицензию в бадминтоне

Сегодня, 08:15
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labirint42.ru Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
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Фото: labirint42.ru

Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин квалифицировался на Олимпийские игры-2024. Спортсмен станет первым казахстанцем на Олимпиаде, который представит страну в этом виде спорта, передает BaigeNews со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

У казахстанского спортсмена 25 005 очков. Он занимает 31-е место в олимпийском рейтинге. В командном топ-листе Казахстан располагается на 25-й строчке с 2 695 очками. Это позволило Панарину стать обладателем лицензии.

Спортсмены три месяца участвовали в международных соревнованиях. В начале января они приняли участие в двухнедельном сборе в Малайзии и оттуда вылетели в Иран. После соревнований в Иране поехали на турнир в Азербайджан, а оттуда вернулись в Малайзию.  

Затем поехали в Уганду, где Дмитрий Панарин занял третье место. Из Уганды отправились в Германию, из Германии в Казахстан. После участия в соревнованиях в стране, через 4-5 дней, спортсмены полетели на турнир в Португалию. Оттуда вылетели во Францию, из Франции в Польшу, из Польши в Таиланд, а потом участвовали в турнире в городе Уральск. Участвуя в этих турнирах, Панарин заработал рейтинговые очки. В совокупности удалось набрать нужное количество очков.

"Теперь Панарин поехал в учебное заведение в Казани защищать диплом. Наш спортсмен успевает везде. И хотелось бы сказать, что никто из Казахстана никогда не участвовал в Олимпийских играх в соревнованиях по бадминтону. Следует отметить, что летние Азиатские игры в Ханчжоу оказали прямое влияние на наш рейтинг. Панарин вошел в восьмерку лучших на этом соревновании и улучшил свое положение", - отметил Аскар Орманов.

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