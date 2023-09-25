Казахстан возобновит экспорт пшеницы в Египет

Египет начнет закупать казахстанскую пшеницу спустя почти 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АПК Новости".

На сегодняшний день переговоры с арабской республикой находятся на ранней стадии.

Как пишет издание, Казахстан является уже утверждённым источником импорта пшеницы для Египта. Ожидается, что казахстанское зерно может дать Египту дешевую альтернативу зерну из России.

"Самый крупный импортер пшеницы в мире собирается вернуться к закупкам в Казахстане, пишет Reuters. Если сделка будет согласована, поставки в Египет станут для РК первыми с 2012 года, показывают данные Бюро национальной статистики", - говорится в сообщении.



Тогда Казахстан за год продал в страну около 144 тысяч тонн, примерно на 33 млн долларов, что составляло всего около 2% в структуре экспорта как в денежном, так и в физическом выражении.

Отмечается, что со времен последних продаж в Египет общие объемы экспорта казахстанской пшеницы упали. За 7 месяцев 2023 года поставки составили 4,48 млн тонн, а по итогам того же периода 2012-го достигали 5,71 млн.