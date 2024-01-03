Казахстан возглавил Международный Фонд спасения Арала

С 2024 года председательство в Международном Фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Наша страна будет возглавлять организацию ближайшие три года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев избран Президентом МФСА до конца 2026 года.

"Мы нацелены на углубление сотрудничества, как с государствами Центральной Азии, так и с другими международными организациями и финансовыми институтами. В этом году мы планируем начать вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, реализуемого вместе со Всемирным банком. Спасение Аральского моря – задача, которую можно выполнить только за счет совместных усилий всех государств-учредителей МФСА. В ближайшие три года мы намерены достичь значимых результатов в этом направлении", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Международный Фонд спасения Арала, куда входят Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, занимается реализацией совместных межгосударственных экологических и научно-практических программ и проектов, направленных на спасение Аральского моря и улучшение экологической обстановки в регионе, а также решение общих социально-экологических проблем.