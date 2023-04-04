Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию компании "Тенгизшевройл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что корпорация "Шеврон" - первая иностранная компания, создавшая совместное предприятие с Казахстаном. Он подчеркнул, что 30-летие "Тенгизшевройл" является знаменательным событием для нефтегазовой промышленности нашей страны.

"Сегодня "Тенгизшевройл" как ведущая международная компания успешно вносит свой вклад в общий экономический прогресс страны. ТШО добывает одну треть от общего объема добычи нефти в стране. За 30 лет компания инвестировала 70 миллиардов долларов и выплатила в государственный бюджет более 160 миллиардов долларов. Компания закупает 70 процентов товаров и услуг у местных поставщиков. Более 95 процентов работников "Тенгизшевройл" – граждане Казахстана", - сказал президент.

По словам Главы государства, "Тенгизшевройл" активно способствует привлечению передовых технологий в нефтяную отрасль Казахстана и последовательно внедряет решения, способствующие достижению углеродной нейтральности.

"С 2000 года компании удалось сократить выбросы в атмосферу на 75 процентов. Работа в этом направлении должна быть продолжена. Завершается реализация проектов масштабного расширения производства на месторождении Тенгиз. Это позволит нашей стране увеличить нефтедобычу еще на 12 миллионов тонн и войти в число крупнейших поставщиков нефти в мире", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что на открытии первой сессии парламента нового созыва он особо акцентировал внимание на развитии малого и среднего бизнеса. По его мнению, в этой сфере ТШО также играет важную роль. Масштабная производственная деятельность компании создала экономическую основу для появления сотен новых предприятий в смежных отраслях. В результате были открыты десятки тысяч рабочих мест.

Отдельно отмечена социальная ответственность компании "Тенгизшевройл". За 30 лет предприятие реализовало свыше 100 крупных социальных проектов, вложив значительные средства в строительство школ, детских садов, больниц и других объектов.

В завершение Глава государства за особые заслуги в производственной деятельности наградил ряд ветеранов нефтегазовой отрасли и работников компании государственными наградами.

Орденом "Құрмет" награждены ветераны труда Женис Сейтаев, Жанузак Уразов, Кобентай Суесинов, орденом "Еңбек Даңқы" III степени – ветераны труда Мухит Абилгазиев, Мырзакуат Карабалин, Леонид Торопкин, Айткали Уйпаков, медалью "Ерен еңбегі үшін" – управляющий заводом второго поколения ТОО "Тенгизшевройл" Данияр Бижанов, ветераны труда Урынбай Джакиев, Болат Ерниязов, начальник объединенного центра управления производстом ТОО "Тенгизшевройл" Руслан Инебаев. Почётной грамоты Президента Республики Казахстан удостоен начальник завода "Тенгизшевройл" Нурлан Бектаев.