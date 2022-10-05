Казахстан вошёл в тройку антилидеров по росту цен на продовольствие

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Продовольственные товары в РК подорожали на 21 процент

Среди стран СНГ, как сообщает Trading Economics, в августе текущего года наибольший годовой рост цен на продовольственные товары был зарегистрирован в Молдове: плюс 38,4 процента за год. На второй строчке антилидерства расположилась Украина (у этого государства в СНГ по целому ряду причин спорный статус): плюс 30,7 процента. Следом идёт Казахстан: плюс 21 процента, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане годовой рост цен составил 18,9 процента, в России — 15,8 процента, в Армении — 12,5 процента.

Для справки: в Таджикистане известны данные за июль, когда годовой рост цен на продовольственные товары составлял 9,7 процента, а в Узбекистане — лишь за декабрь 2021 года (плюс 14,3 процента за год). По Туркменистану данных нет.

В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской (на 2,1 процента), Жетысуской (на 1,9 процента) и Абайской (на 1,5 процента) областей, а наименьший рост цен был отмечен в столице (на 0,4 процента).

В годовой динамике цены на продовольственные товары сильнее всего выросли в Мангистауской (на 25,8 процента), Актюбинской (на 23,5 процента) и Акмолинской (на 22,7 процента) областях.

Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи подорожали на 14,8 процента за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 11,9 процента за год, овощей — на 11,8 процента.

Бананы подорожали сразу на 20,9 процента за год, до 696 тг за кг, апельсины — на 17,7 процента, до 836 тг, лимоны — на 15,3 процента, до 1,2 тысячи тг, яблоки — на 7,9 процента, до 556 тг за кг.

Среди овощей сразу на 46,9 процента, до 188 тг, вырос в цене репчатый лук; на 25,3 процента, до 374 тг — огурцы; на 13,6 процента, до 428 тг за кг — помидоры; на 12 процента, до 175 тг за кг — картофель.

Подешевели капуста, морковь и свёкла — на 4,9 процента, 11,6 процента и 12,4 процента соответственно.

Цены на молочные продукты в годовой динамике выросли на 24,6 процента. В том числе питьевое молоко подорожало на 24,6 процента, консервированное молоко — на 28,9 процента, кисломолочные продукты — на 26,4 процента.

Пастеризованное молоко 2,5 процента жирности продавали населению в среднем по 313 тг за литр, 3,2–4 процента жирности — по 394 тг за литр, сметану — по 1,6 тысячи тг за кг, кефир — по 344 тг за литр, творог — по 1,8 тысячи тг за кг, твёрдый сыр — по 4,3 тысячи тг за кг.

Мясо и мясопродукты подорожали на 14,5 процента в годовой динамике. Говядина в среднем стоила 2,3 тысячи тг за кг, баранина — 2,6 тысячи тг за кг, свинина — 2 тысячи тг за кг, конина — 2,9 тысячи тг за кг, куры — 1,3 тысячи тг за кг.

Варёная колбаса подорожала на 19 процента за год, до 2,5 тысячи тг, полукопчёная — на 17,9 процента, до 3 тысяч тг за кг. Десяток яиц продавали населению в среднем по 383 тг, плюс 7,9 процента за год.

Хлеб по итогам августа подорожал на 18,4 процента за год, мука — на 41,4 процента, макаронные изделия — на 35,7 процента, крупы — на 32,7 процента.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 335 тг за кг, хлеб из муки первого сорта — по 192 тг за кг, ржано-пшеничный — по 403 тг за кг. Килограмм пшеничной муки высшего сорта стоил 357 тг, первого сорта — 229 тг.

Цена на рожки достигла 521 тг за кг, на вермишель — 520 тг за кг, на лапшу — тысячу тг за кг.

Среди круп перловая подорожала на 38,3 процента за год, до 344 тг за кг, гречневая — на 36,1 процента, до 686 тг за кг, манная — на 31,4 процента, до 419 тг за кг, овсяная — на 30,7 процента, до 566 тг за кг, рис — на 22,4 процента, до 446 тг за кг, пшено — на 20,8 процента, до 447 тг за кг.

Заместитель премьер-министра, глава Министерства торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провёл селекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

С 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП "Атамекен" проводят в регионах разъяснительную работу по действующему законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных супермаркетов и других реализаторов СЗПТ.

А региональные акиматы заключают меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до десяти процентов. Подробнее об этом здесь.