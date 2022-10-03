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Торговые сети пообещали снизить свою маржу - Минторговли
Региональные акиматы заключают меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до десяти процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу профильного комитета министерства торговли и интеграции РК.
40 меморандумов уже заключено в Шымкенте, Алматы, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Туркестанской областях, ВКО, ЗКО с крупными торговыми сетями, такими как "Магнум", "Small", "Анвар", "Астыкжан" и других.
Эта мера, по мнению представителя Минторговли, позволит в крупных торговых сетях Казахстана снизить цены на социально значимые продукты питания.
"Комитет торговли составил реестр торговых сетей, по стране их на сегодня насчитывается 109 и 1458 филиалов, акиматы проводят работу по привлечению к подписанию меморандумов. На сегодня уже подписано 40 меморандумов, остальные на стадии согласования", - рассказал председатель комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев.
Также комитет торговли МТИ создал call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень социально значимых. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram sauda_komiteti и Facebook, sauda_inform.
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