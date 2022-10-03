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Kazinform.kz Сегодня, 17:45
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Фото: Kazinform.kz

Торговые сети пообещали снизить свою маржу - Минторговли

Региональные акиматы заключают меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до десяти процентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу профильного комитета министерства торговли и интеграции РК.

40 меморандумов уже заключено в Шымкенте, Алматы, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Туркестанской  областях, ВКО, ЗКО с крупными торговыми сетями, такими как "Магнум", "Small", "Анвар", "Астыкжан" и других.

Эта мера, по мнению представителя Минторговли, позволит в крупных торговых сетях Казахстана снизить цены на социально значимые продукты питания.

"Комитет торговли составил реестр торговых сетей, по стране их на сегодня насчитывается 109 и 1458 филиалов, акиматы проводят работу по привлечению  к подписанию  меморандумов. На сегодня уже подписано 40 меморандумов, остальные на стадии согласования", - рассказал председатель комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев.

Также комитет торговли МТИ создал call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень социально значимых. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram sauda_komiteti и Facebook,  sauda_inform.

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#цены на продукты #торговый центр #министерство торговли и интеграции РК
Журналист
Сегодня, 17:45
270
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