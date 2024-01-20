Казахстан вошёл в ТОП после исторического "золота" юношеской Олимпиады
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
80Фото: instagram.com/qaz_olympics
Сегодня сборная Казахстана впервые в истории завоевала золотую медаль на юношеских зимних Олимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Чемпионом в прыжках на лыжах с трамплина стал Илья Мизерных. Благодаря его победе Казахстан попал в топ-10 медального зачёта: на данный момент команда делит шестое место со сборными Чехии и Словении, у которых также одна золотая медаль. Лидером медального зачета является Франция — у нее две золотые, одна серебряная и одна бронзовые медали. Также в тройку входят Китай — одна золотая и две серебряные медали — и Германия — одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.
Напомним, с историческим "золотом" Илью Мизерных поздравил президент страны.
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