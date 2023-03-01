Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб

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В Казахстане зарегистрированы одни из самых низких цен на хлеб, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Средняя цена за полукилограммовую булку в нашей стране составила 0,36 долларов США.

Дешевле хлеб только в Тунисе (0,14 $), Алжире (0,16 $) и Ливии (0,34 $). В Узбекистане он стоит 0,37 $.

"Среди других стран СНГ полукилограммовая булка хлеба в Азербайджане стоила 0,39 $, в Молдове — 0,43 $, в Украине — 0,58 $, в России — 0,61 $, в Беларуси — 0,64 $, в Армении — 0,65 $. Самые высокие цены были отмечены в США (3,27 $), Швейцарии (3,21 $) и Исландии (2,93 $)", - сообщает портал.

В январе 2023 года в Казахстане произвели 42,5 тысяч тонн хлеба — на 2,3% больше, чем годом ранее. Самые большие объёмы производства были отмечены в Туркестанской области: 10,2 тысячи тонн, минус 0,9% за год. На этот регион пришлось 23,9% всего выпуска по стране. На второй и третьей строчках оказались Алматы (4,5 тысячи тонн, плюс 13,2%) и Актюбинская область (4,4 тысячи тонн). Меньше всего хлеба — всего 401 тонну — произвели в Улытауской области. В целом за январь–декабрь в стране произвели 518,6 тысячи тонн свежего хлеба — на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области - сразу на 50,8%. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Мангистауская области. Наименьшее удорожание — на 9,9% — было зафиксировано в Атырауской области.

Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — в Мангистауской, из муки первого сорта — в Улытауской области.

Среди крупных городов страны ржано-пшеничный хлеб дороже всего стоил в Петропавловске, пшеничный из муки высшего сорта — в Караганде, из муки первого сорта — в Конаеве. Самая низкая цена на ржано-пшеничный хлеб была зафиксирована в Уральске, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта — в Атырау, из муки первого сорта — в Актобе.