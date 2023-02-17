Казахстан вошёл в число стран с дешёвым мобильным интернетом

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Казахстан вошёл в число стран с самым дешёвым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в стране составила всего 0,37 долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Интернет-связь "в кармане" сегодня стала таким же необходимым благом, как электричество, тепло, вода, газ и прочее. Соответственно, стоимость мобильного интернета, как и всех прочих необходимых ресурсов - болезненный вопрос для потребителей.

По данным британского аналитического ресурса Cable, пятью самыми "дешёвыми" из 233 стран с точки зрения средней стоимости 1 Гб мобильных данных в 2022 году стали Израиль (0,04 долларов США), Италия (0,12 долларов США), Сан-Марино (0,14 долларов США), Фиджи (0,15 долларов США) и Индия (0,17 долларов США).

Казахстан также вошёл в число стран с самым дешёвым мобильным интернетом: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в нашей стране составила всего 0,37 долларов США.

Как отмечено в исследовании, страны с превосходной инфраструктурой, как правило, находятся в более "дешёвой" части рэнкинга. Хорошие волоконно-оптические сети и развитая инфраструктура мобильного и фиксированного широкополосного доступа позволяют провайдерам и операторам мобильной связи предлагать абонентам более крупные пакеты трафика, в которых цена за 1 Гб данных ниже.

В России средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета составила 0,48 долларов США, в Германии - 2,67 долларов США, в Португалии - 3,67 долларов США, в Японии - 3,85 долларов США, в США - 5,62 долларов США.

К слову, в Казахстане стоимость мобильного интернета не только одна из самых низких в мире - она ещё и сократилась в годовой динамике. Так, по данным того же Cable, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в 2021 году в РК была выше: 0,59 долларов США. В 2019 и 2020 годах показатель составлял 0,49 и 0,46 долларов США соответственно.

При этом снижение тарифов в секторе происходит на фоне роста потребления трафика и скорости мобильного интернета. Так, по итогам декабря скорость интернета в Казахстане выросла на 11,5 процента за год. Любопытно, что, согласно логике ценообразования в секторе, чем больше территория страны, тем дороже обходится обеспечение покрытия, что, в свою очередь, влияет на высокую конечную стоимость интернета для пользователей. Однако в Казахстане ситуация другая: при огромной территории страны, росте скорости интернета и потребляемого трафика конечная цена для абонентов сохраняется низкой.