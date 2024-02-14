Казахстан вошел в список "средних держав" - мнение политолога

Авторитетный научно-аналитический центр Германии "Фонд науки и политики" (SWP) опубликовал большой сборник статей под названием "Средние державы – важные акторы в международной политике". В список впервые вошёл Казахстан. Научный руководитель проектов Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг", ассоциированный профессор Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета Астана, политолог Таисия Мармонтова поделилась с BaigeNews.kz мнением, какие признаки державы среднего уровня присущи Казахстану.

- Таисия Викторовна, объясните, что означает понятие "средняя держава"?

- Понятие "middle power" или "держава среднего уровня" нельзя назвать новым. Термин определяет статус государства в качестве актора международных отношений. А идеи средней державы, то есть равноудалённой как от великих, так и от малых держав, мы можем найти в трактатах европейцев ХVI века, например, у итальянского мыслителя Джованни Ботеро, который делил государства на империи, средние державы и малые державы. Если мы возьмём периоды ближе к современности, найдём эти же идеи в работах, связанных с периодом Лиги наций.

В тот момент, когда образовалась ООН, средние державы стали отвечать за вопрос стабильности в мировой политике. В чём их сила? Не имея глобальных интересов, идеологических ограничений, присущих великим державам, именно средние державы дают системе определённую стабильность и возможность взаимодействовать не в таком узком коридоре принятия решений.

Пик академического интереса к средним державам пришёлся на распад Советского союза, потому что таких держав стало больше. Дать чёткое определение этому понятию - сложная задача, потому что, с одной стороны, мы видим, как меняется система международных отношений, с другой стороны – меняется само понимание "средних держав". Сегодня очень много учёных говорят об этом, причём в серьёзных западных научных центрах.

Сборник статей "Средние державы – важные акторы в международной политике" издан при участии авторитетного немецкого научно-аналитического центра, который занимается как раз международными отношениями и проблемами безопасности.

Для структурированного понимания термина важно вспомнить о моделях "средних держав". Есть так называемая иерархическая модель. Она позволяет определять место страны в системе международных отношений по совокупной мощи государства. Для анализа используют такие показатели, как ВВП, численность населения, территории, военные возможности страны.

Средние государства с ресурсами, с позицией в мирное время будут искать поддержки великих держав, в военное время, не имея шансов выиграть войну, тоже будут искать себе союзников. К этой типологизации держав среднего уровня относили такие страны, как Японию, Великобританию, Канаду, Францию, Италию, Бразилию. Чуть позже расширили диапазон как от государств маленьких по территории, но высокоразвитых, так до развитых государств среднего размера. Сюда начали относить Израиль, Мексику, Иран, Филиппины.

Другая модель – нормативная. Сторонники нормативной модели выделяли страны по поведению, то есть в качестве важного критерия определялся именно способ взаимодействия, где государства комбинируют стабильность внутригосударственных институтов, дипломатическую сноровку и степень влияния на международной арене.

Третья модель, которая определяет поведение государств среднего уровня, то, как страна представляет себя в неких качественных показателях, то, как она себя ведет на международной арене, следуя методам многосторонней дипломатии при решении международных проблем, компромиссу, принципу солидарности.

Это те три модели, о которых я могла бы говорить, характеризуя понятие "держава среднего уровня".

Если говорить о нашей стране, с одной стороны, подпадает третья поведенческая модель, с другой - есть определённый компромисс между иерархической моделью и нормативной моделью. В целом чистого набора критериев не бывает.

- Немецкие эксперты поставили Казахстан в один ряд с такими средними державами, как Турция, Израиль, Индия. По каким критериям?

- С Индией мы не будем соревноваться по численности населения, но можем состязаться по структуре экономики. Я не говорю о показателях, а именно о структуре. А вот поведенческие критерии вполне позволяют объединить указанные государства в одну общую группу. Имею ввиду активное продвижение себя в многосторонних форматах сотрудничества. Индия планомерно продвигает себя в форматах BRICS, ШОС, для Казахстана – это основа внешней политики. Говорить об Израиле достаточно сложно, потому что страна находится в горячей фазе конфликта, но Израиль лет 10 назад планомерно продвигал свою позицию, балансируя между всеми акторами в своем регионе, отстаивая свою целостность, заявляя о себе как о надёжном и договороспособном партнёре.

- Эксперты немецкого аналитического центра и авторы сборника статей сравнивают открытую для западных инвесторов политику Казахстана и протекционистскую политику Узбекистана. На ваш взгляд, как разница в стратегиях позволила реализовать потенциал государств?

- Я бы сильно поспорила с немецкими учёными, которые так критично навешали ярлыки. Свои проблемы есть у Узбекистана, свои проблемы есть у Казахстана. Наша сильная сторона – это работа с инвесторами. За последние два года наблюдается высокий уровень инвестиций: по итогам 2022 года, Казахстан привлёк 26-28 млрд долларов прямых инвестиций. Структура экономики Казахстана ориентирована на то, что мы много экспортируем, соответственно потом закупаем необходимый для нас товар.

Узбекистан более диверсифицирован, но является трудодефицитным регионом, то есть потенциально трудовая миграция для них - выход, потому что ёмкость экономики не позволяет обеспечить достойной работой то количество людей, которое там проживает.

В целом, это выбор наших стран во внешней политике, и тот внешнеполитический курс, который прописан в доктрине государства. Мы - более открытые, Узбекистан – более протекционистский. Думаю, что здесь давать оценки нет необходимости.

- Авторы статьи в разном контексте отмечали ответственную политику Казахстана. Как вы это прокомментируете?

- Здесь нужно вспомнить доктрину внешней политики и даже саму Конституцию Республики Казахстан, которая говорит о нашем многовекторном курсе и равноудалённой позиции, то есть мы поддерживаем отношения, которые позволяют нам достигать прогресса в собственном развитии. Имея во главе государства одного из опытнейших дипломатов в Евразии, мы сегодня понимаем, как правильно лавировать, действовать прагматично, не допуская провалов в собственных интересах. Во главе угла – граждане Республики Казахстан, которым нужно обеспечить достойную жизнь. Наше внешнеполитическое партнерство – это инструмент для обеспечения стабильного развития.

- В чём выражается интерес стран Европейского союза к Казахстану в условиях современной геополитической обстановки и энергетической ситуации в Европе?

- Очень логично и понятно, что эта статья появилась именно в немецком центре, потому что Германия сегодня находится в активном поиске. С одной стороны, это процесс "зелёного" перехода. Неслучайно во время визита Касым-Жомарта Токаева в Германию были подписаны договорённости об инвестициях в производство "зелёного" водорода в Казахстане на очень крупные суммы. С другой стороны, Казахстан - серьёзный игрок на международной энергетической арене. Во время визита президента было сказано о возможностях поставок нефти, это наш ресурс, который обеспечивает приток валюты. Здесь немцы не открывают ничего нового, это стратегия Казахстана для собственного выживания. Эксперты Германии, которую, по некоторым рейтингам, тоже причисляют к средним державам, признают факт того, что молодое центральноазиатское государство является державой среднего уровня. Спасибо за признание результатов в академическом сообществе, будет очень показательным видеть такие же шаги и на политическом уровне.