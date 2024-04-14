Казахстан во власти дождя: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 15 апреля практически на всей территории страны сохранится дождливая погода. В горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются дождь и снег. По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал, передаёт BaigeNews.kz.

15 апреля на западе, востоке, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами ожидается дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днём на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на юге области ожидается дождь. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

15 апреля ночью на западе, севере Карагандинской области дождь, днем на западе, севере области ожидается небольшой дождь. В Караганде ночью ожидается дождь.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днём 15 апреля на юге, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью 16 апреля на юге, в горных районах области ожидается сильный дождь. Днем 15 апреля на юге, западе, в горных районах области, 16 апреля на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15 апреля, сутки 16-17 апреля на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днём 15 апреля, сутки 16 апреля ожидается гроза. Ночью 16 апреля ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 15 апреля, сутки 16 апреля при грозе порывы 15-20 м/с.

15 апреля на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. На западе области ожидается туман. В Актау ожидается временами туман.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Днём на востоке, в центре области Жетысу ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на юго-западе, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днём ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с. В Конаеве днём ожидается ветер юго-западный порывы 18 м/с.