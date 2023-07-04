Казахстан в два раза увеличит прибыль в области освоения редкоземельных металлов

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев рассказал, как в Казахстане происходит поэтапное привлечение инвесторов в сектор добычи редкоземельных металлов. Меры позволят увеличить прибыль государства в два раза, передает BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметил, что первое и самое важное для страны на данном этапе – активно доносить иностранным инвесторам информацию о потенциале Казахстана. На сегодня известны не все залежи редкоземельных металлов, отрасль нуждается в активном исследовании, внедрении передовых технологий и взращивании специалистов в этой сфере. Казахстан будет стремиться к привлечению иностранных компаний для совместной работы, чей опыт продвинет страну в этой области на мировом уровне.

"В начале июня у нас было большое мероприятие – конгресс в области металлургии, в нём приняли участие свыше 1 200 делегатов. Одним из главных гостей был вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы вели переговоры по углублению сотрудничества. Представители 40 компаний из 23 стран посетили Казахстан, они поработали здесь выходные, посетили предприятия, занимающиеся металлургией. В начале июля делегаты посетили казахстанские предприятия в рамках международного форума, который проходит в Астане", - рассказал спикер.

По словам министра, чиновники также активно посещают международные выставки, знакомятся с методами работы потенциальных инвесторов. Но контракты страна заключит с теми, кто даст самые высокие цены.

"В ноябре в Брюсселе будет выставка предприятий в области металлов и редкоземельных элементов. Один день мероприятия будет посвящён Казахстану, в составе нашей делегации заявлено свыше 150 членов. Мы работаем также с Китаем, Южной Кореей. На этой неделе у нас запланировано посещение КНР, также запланированы мероприятия в Южной Корее, Японии. Мы участвовали в Канаде во всемирно известной выставке в области металлургии. Планируется, что в следующем году также будут проводиться подобного рода мероприятия", - пояснил он.

Ранее Казахстан отправлял сырье за рубеж. Однако чем материал позже переработан, тем ниже на него цена. Редкоземельные металлы потребляются небольшими объемами. По словам Карабаева, требуется время, чтобы в Казахстане стали обрабатывать сырьё РЗМ самостоятельно Это позволит увеличить прибыль.