Казахстан увеличит объём экспорта в Армению до 350 миллионов долларов - Токаев

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства сообщил, что впервые посещает Ереван с официальным визитом в качестве Президента Казахстана, и выразил благодарность всему армянскому народу за теплый прием. Он также отметил, что в нашей стране с большим уважением относятся к древней истории, богатой культуре и традициям Армении.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

"Наши отношения основаны на непоколебимой дружбе и взаимной поддержке. Активизация двусторонних связей – наша общая цель. Наши интересы в укреплении региональной и международной безопасности и взаимодействия совпадают. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. За это время Астана и Ереван заложили прочный фундамент долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией. Именно поэтому сегодняшний визит имеет для меня особое значение", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, прошедшие переговоры с Николом Пашиняном подтверждают заинтересованность двух стран в сохранении высокого уровня сотрудничества.

"Сегодня состоялось всестороннее обсуждение по целому ряду вопросов. Мы достигли конкретных договоренностей. Об этом только что сказал Премьер-министр Пашинян. Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. За последние пять лет объем взаимной торговли неуклонно растет", – отметил лидер Казахстана.

Глава государства обратил внимание на наличие большого потенциала для укрепления всесторонних отношений между двумя странами

"Мы пришли к единому мнению, что необходимо искать новые направления, которые придадут импульс росту товарооборота. Мы должны принять конкретные меры по расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров. Для этого необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся возможности. Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до 350 миллионов долларов", – заявил президент.

Он подчеркнул важность активизации сотрудничества в сферах промышленности, строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, инноваций, туризма и других, а также предложил армянской стороне реализовать ряд совместных инвестиционных проектов.

"Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Работа в данном направлении будет проходить под пристальным контролем Межправительственной комиссии. Кроме того, мы должны активизировать контакты бизнес-миссий. Этот шаг будет способствовать скорейшему созданию Делового совета, укрепит связи между представителями бизнеса двух стран и позволит улучшить инвестиционные отношения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает президент, развитие транспортно-логистического сектора является одним их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества



Казахстан высоко оценивает готовность Армении к восстановлению транзитного сообщения на Южном Кавказе.