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pixabay.com Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35
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Фото: pixabay.com

Казахстан успешно экспортирует парашюты

Казахстан начал производить и экспортировать парашюты. Основные импортёры этих отечественных товаров – Вьетнам и Индонезия, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Центр развития торговой политики QazTrade".

"Такой вот неочевидный экспорт – это парашюты. Мы производим парашюты, и они пользуются большой популярностью. Может быть в рамках экспорта это небольшая сумма, но это новый продукт, и он достаточно технологичен", - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

В компании QazTrade сообщили, что основным импортёром казахстанской продукции является Вьетнам, туда отправили парашюты на 465 тысяч долларов. В Индонезию экспортировали продукцию на 312 тысяч долларов. В итоге, в 2022 году общий объём экспорта парашютов составил 777 тысяч долларов, что на 96,2 процента выше, чем в 2021 году.

"Другой пример хотел бы привести – это выход казахстанских предприятий на российские сети. Допустим, моющие средства. Они вышли на сети, которые реализуют продукты питания, и сети ресторанов", - добавил Торебаев.

По словам вице-министра, география экспорта казахстанской продукции расширяется.

"Казахстанский несырьевой экспорт в этом году уже отгружался в 106 стран мира, что на шесть стран больше, чем в прошлом году. Основными импортёрами обработанных товаров стали Россия, Китай, Узбекистан, Турция, Нидерланды, Великобритания, Япония, Кыргызстан, Грузия и Афганистан. Основными товарами, поставляемыми на экспорт, стали медь, катоды из меди, ферросплавы, уран, нефтепродукты, прокат плоский из нелегированной стали, серебро, мука пшеничная, цинк и природный газ. При этом рост экспорта зафиксирован по следующим товарам: уран – на 51 процент, нефтепродукты – на 52 процента, масло подсолнечное – на 19,9 процента, удобрения минеральные на 2,8 процента, автомобили легковые, водород, газы инертные и прочее", - отметил он.

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Журналист
Сегодня, 16:35
244
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