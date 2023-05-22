Казахстан успешно экспортирует парашюты

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Казахстан начал производить и экспортировать парашюты. Основные импортёры этих отечественных товаров – Вьетнам и Индонезия, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Центр развития торговой политики QazTrade".

"Такой вот неочевидный экспорт – это парашюты. Мы производим парашюты, и они пользуются большой популярностью. Может быть в рамках экспорта это небольшая сумма, но это новый продукт, и он достаточно технологичен", - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

В компании QazTrade сообщили, что основным импортёром казахстанской продукции является Вьетнам, туда отправили парашюты на 465 тысяч долларов. В Индонезию экспортировали продукцию на 312 тысяч долларов. В итоге, в 2022 году общий объём экспорта парашютов составил 777 тысяч долларов, что на 96,2 процента выше, чем в 2021 году.

"Другой пример хотел бы привести – это выход казахстанских предприятий на российские сети. Допустим, моющие средства. Они вышли на сети, которые реализуют продукты питания, и сети ресторанов", - добавил Торебаев.

По словам вице-министра, география экспорта казахстанской продукции расширяется.