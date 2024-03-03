Казахстан усилит сотрудничество с Ираном в сфере культуры и искусства

Председатель Комитета культуры министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова провела встречу с советником по делам культуры посольства Ирана в Казахстане Али Акбара Талеби Матином, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня взаимоотношения между Казахстаном и Ираном развиваются поступательно, культурно-гуманитарные связи являются связующим мостом между двумя народами. Активное сотрудничество наблюдаются в сфере кинематографии, реставрации, выставочной и библиотечной деятельности.

"Уверена, что участие двух сторон в проводимых мероприятиях будут направлены на укрепление культурных между нашими государствами, а также развитию многогранных отношений с Ираном в основе которых находятся исторический фундамент, общность культурных и духовных ценностей", — отметила Кумис Сеитова.

Также на заседании были рассмотрены несколько вопросов, в том числе развития сферы кинематографии и реализации совместных проектов.

Напомним, что казахстанская кинокартина "Бауырына салу" режиссера Асхата Кучинчирекова 11 февраля 2024 года удостоена приза в номинации "Специальный приз жюри" на Международном кинофестивале "ФАДЖР" в городе Тегеран.