Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном

В целях дальнейшего упрощения выдачи узбекистанских бланков разрешений разработан проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений, передает BaigeNews со ссылкой на Минтранспорта РК.

Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида "в/из третьи страны" в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен.

Прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Министерства финансов РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

1) регистрации в системе электронной очереди;

2) документов на транспортные средства;

3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;

4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;

5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.

Данный механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с Республикой Узбекистан и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.

Отечественные перевозчики, заезжающие в РУ через территорию Казахстана, будут получать узбекистанские разрешения в электронном виде на пунктах пропуска.

Отечественные перевозчики заезжающие в Республику Узбекистан без транзита по территории Республики Казахстан могут получать узбекистанские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан.

На сегодняшний день проект приказа согласован с указанными госорганами.