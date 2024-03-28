Казахстан укрепляет сотрудничество по возврату активов и экстрадиции преступников - Антикор
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Антикоррупционная служба Казахстана принимает участие в глобальном форуме ОЭСР по борьбе с коррупцией и добропорядочности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Делегация во главе с Председателем Агентства РК по противодействию коррупции Асхатом Жумагали принимает участие в глобальном форуме ОЭСР по борьбе с коррупцией и добропорядочности, а также заседании руководителей антикоррупционных ведомств (SPIO).
Внедрение стандартов Организации экономического сотрудничества и развития является одной из задач антикоррупционной политики. Глобальный форум является ведущим ежегодным публичным мероприятием по борьбе с коррупцией, в котором принимают участие более 90 стран мира", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятий главой Антикор презентована деятельность Агентства и принимаемые меры по противодействию коррупции.
"Асхат Жумагали рассказал о проводимой работе по реализации Концепции антикоррупционной политики, профилактике коррупции, в том числе формированию антикоррупционной культуры и добропорядочности, анализу коррисков, защите бизнеса, возврату активов и внедрении законодательных инициатив.
Также, на полях форума прошла встреча казахстанской делегации с представителями секретариата ОЭСР, где были обсуждены вопросы по дальнейшему сотрудничеству в сфере укрепления принципов и механизмов добропорядочности, оценки эффективности внедрения стандартов ОЭСР", - отметили в Антикор.
В настоящее время Казахстан успешно прошел четыре раунда мониторинга Стамбульского Плана действий ОЭСР. Оценка пятого раунда будет проведена в период с апреля по октябрь текущего года.
"Необходимо отметить, что наша страна нацелена на присоединение к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Это позволит укрепить сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи, экстрадиции преступников, возврата незаконных активов и создаст основу для эффективного взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран", - добавили в ведомстве.
Самое читаемое
- Депутатов возмутил ответ вице-министра здравоохранения о системе ОСМС в Казахстане
- Нарушения при распределении вакансий выявили в Мангистауской области
- Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю
- Жамбылские фермеры бесплатно раздают лук, чтобы не обанкротиться
- Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло