Казахстан ставит задачу стать международным транспортным хабом - политолог

Третий международный форум "Один пояс, один путь" прошёл в Пекине. В нём принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В чём благо китайской инициативы "Пояса и пути" для Казахстана и какие заделы на будущее партнёрство сделали лидеры стран в Пекине, рассказал политолог, председатель ОФ "Ассоциация исследователей Китая", член Национального курултая при президенте РК Казбек Майгельдинов, передаёт BaigeNews.kz.

В Пекине состоялся Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь", приуроченный к 10-летию инициативы, которая впервые была объявлена в столице Казахстана. По словам политолога Казбека Майгельдинова, Китай и страны-участницы инициативы объединяют общие цели - укрепить экономическое сотрудничество между странами, привлечь инвестиции, развивать инфраструктуру, транспортные связи, создавать новые рабочие места и повышать уровень жизни населения.

За 10 лет существования инициативы интерес к ней только возрос, отмечает эксперт. На сегодня более 32 международных организаций и 150 стран принимают участие в глобальном инфраструктурном проекте Китая.

"Казахстан сегодня ставит основную задачу, чтобы наша страна стала не только транзитной, но и превратилась в транспортный хаб, узел международного значения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что 85 процентов наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. Изначально Казахстан был выбран не зря для сотрудничества в рамках мегапроекта, так как географическое положение позволяет Казахстану быть мостом между Китаем и Европой. Сегодня уже реализованы совместно с Китаем крупные проекты, как логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт "Хоргос", транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. Это говорит о результативности нашего участия в проекте "Один пояс, один путь", - отмечает Майгельдинов.

По мнению политолога, за 10 лет экономическое сотрудничество Казахстана и Китая значительно углубилось, и оно охватывает несколько сфер.

"Первое – это сфера транспорта. Казахстан стал транзитным пунктом новых железнодорожных маршрутов, которые связывают Китай с Европой. Благодаря китайским инвестициям в модернизацию и развитие нашей железнодорожной инфраструктуры было сокращено время доставки грузов. Это непременно позитивно влияет на товарооборот. Кроме того, создание казахстанско-китайских проектов как логистический терминал в Ляньюньгане, специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота" обеспечило бесперебойную перевозку грузов через всю Евразию. И даже в период пандемии эти артерии работали", - говорит эксперт.

Политолог отмечает, что Китай и Казахстан совместно работают и по развитию производственных мощностей.

"Сегодня страны реализуют 52 проекта стоимостью более 21 миллиарда долларов. Китай входит в топ-5 инвесторов в нашу экономику. Достаточно сказать, что в прошлом году торговля между двумя странами достигла 31 миллиарда долларов, ставится цель достигнуть 40 миллиардов долларов. Опять-таки задел на будущее. Я думаю, за 10 лет мы достигли больших результатов", - отмечает Майгельдинов.

Во время официального визита президента Токаева в Китай подписано 30 коммерческих документов на 16,5 миллиарда долларов. Эксперт отмечает, что соглашения касаются разных сфер, носят разный характер, определённые из них играют важную роль в развитии экономики Казахстана.

"Маркетплейсы очень актуальны для Казахстана, казахстанцы используют такие китайские маркетплейсы мирового масштаба, как AliExpress, Pinduoduo, Taobao. Соглашение между "Казпочтой" и YTO Express Group открывает перспективы в онлайн-торговле, доставке и открытии специальных терминалов. Казахстан должен быть на передовой в этом отношении, - считает Майгельдинов. - Также соглашение между "Қазақстан темір жолы" и CRRC по сотрудничеству в приобретении железнодорожного транспорта. Если мы говорим о модернизации наших железнодорожных путей и в целом инфраструктуры, сегодня китайская железнодорожная сфера очень развита и технологична. Двустороннее заявление Министерства энергетики Казахстана и China National Petroleum Corporation о продлении срока действия контракта на недропользование является перспективным, потому что и президент говорил в своем Послании народу о необходимости глубоких исследований, развития переработки наших недр, геологической разведке".

По мнению Казбека Майгельдинова, в сотрудничестве с Китаем для Казахстана открываются огромные перспективы.

"В направлении сельского хозяйства, IT, энергетики, туризма наши страны могут более расширенно сотрудничать. Сотрудничество Казахстана и Китая позволит укрепить экономическую интеграцию региона. Но важно учесть, что любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на уважении интересов обеих сторон, наши национальные интересы для государства должны стоять на первом месте. Казахстан должен рационально подходить к вопросу расширения сотрудничества, инвестиции должны привлекаться в те отрасли, которые дадут толчок нашей экономике. Об этом глава государства говорил в Послании о новой экономической политике. Я думаю, в контексте новой экономической политики любые инвестиции, в том силе китайские, должны быть в унисон с этими приоритетными отраслями и направлениями", - делится мнением политолог.

Майгельдинов отмечает, что в мире, который переживает турбулентные времена, возрастает не только политическое противостояние сверхдержав, но и конкуренция в экономическом поле.