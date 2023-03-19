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  • Казахстан способствует участию людей с особыми потребностями в выборах - эксперт из Азербайджана
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 14:55
83
Сегодня, 14:55
83
Фото: Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Казахстан способствует участию людей с особыми потребностями в выборах - эксперт из Азербайджана

Директор Центра истории Кавказа, международный наблюдатель из Азербайджана Ризван Наджаф оглы Гусейнов отметил высокую заинтересованность Казахстана в вовлечении людей с особыми потребностями в политическую жизнь и выборный процесс, передаёт BaigeNews.kz.

"Всё познаётся в сравнении, и имея большой опыт я могу отметить уровень цифровизации в момент подготовки к выборному процессу, активное и добровольное участие молодых людей, а также то, что Казахстан способствует тому, чтобы люди с особыми потребностями были вовлечены. Ведь когда им не предоставляется возможность, они не могут быть активными и голосовать", - сказал директор Центра истории Кавказа Ризван Наджаф оглы Гусейнов.

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#выборы 2023 #международные наблюдатели #Азербайджан #люди с инвалидностью
Алиева Алина Журналист
Сегодня, 14:55
83
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