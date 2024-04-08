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Казахстан создаст запас бензина для России: слух прокомментировали в Минэнерго

Сегодня, 20:50
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baigenews.kz Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: baigenews.kz

Ряд СМИ распространил информацию о том, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина. Информацию прокомментировали в Минэнерго РК, передаёт BageNews.kz.

Со ссылкой на источники СМИ пишут о необходимом запасе в объёме 100 тысяч тонн, "чтобы в случае необходимости республика могла оперативно поставить его".

Один из источников указал, что сделка по использованию запасов Россией уже согласована.

"К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается", - сообщил советник министра энергетики РК Шынгыс Ильясов.

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