Казахстан создаст запас бензина для России: слух прокомментировали в Минэнерго

Ряд СМИ распространил информацию о том, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина. Информацию прокомментировали в Минэнерго РК, передаёт BageNews.kz.

Со ссылкой на источники СМИ пишут о необходимом запасе в объёме 100 тысяч тонн, "чтобы в случае необходимости республика могла оперативно поставить его".

Один из источников указал, что сделка по использованию запасов Россией уже согласована.