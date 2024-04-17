Казахстан совместно с ФАО изучает безопасные технологии очистки почв от пестицидов

В Алматы 16 апреля стартовала Международная конференция по технологиям био- и фиторемедиации загрязненной сельскохозяйственной почвы в целях развития зеленого сельского хозяйства в странах Центральной Азии, передает BaigeNew.kz.

Конференция организована Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), Министерством экологии и природных ресурсов РК в рамках совместного проекта "Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в странах Центральной Азии и Турции". На конференции приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Азербайджана, России, стран ЕС, международные консультанты ФАО, представители государственных органов.

Как отметили эксперты, проблема загрязнения сельскохозяйственной почвы актуальна для многих аграрных стран, в том числе Центрально-Азиатского региона. ФАО оказывает помощь по всему миру, в том числе Казахстану, оказывая техническую и экспертную поддержку по устойчивым и экологически безопасным технологиям в сельском хозяйстве.

"Одна из проблем, существующих в странах Центральной Азии, связана с историческими отходами, которые остались после развала Советского союза. Как известно, для эффективного развития сельского хозяйства и выхода на экспорт, необходимы внедрение современных подходов в управлении отходами и чистая почва. Конечно, очистка миллионов гектаров - не такой простой процесс. К тому же сжигать такие пестициды достаточно дорогой метод. Поэтому сегодня на конференции мы обсуждаем альтернативные доступные методы, которые сегодня есть в мире и могли бы использоваться казахстанскими фермерами в последующие 10-15 лет", - сказал старший технический советник ФАО по управлению пестицидами Стефан Робинсон.

К примеру, в Казахстане и Кыргызстане под кураторством ФАО апробируют экономически доступную, экологически чистую и простую в применении технологию био- и фиторемедицаии, которая будет способствовать снижению уровня стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов.

"Биоремедиация – это использование микроорганизмов, обитающих в почве, для которых пестициды являются не ядом, а кормом. Питаясь пестицидами, микроорганизмы трансформируют пестициды в более безопасный материал, за 6 месяцев они могут "обезвредить" до 99% пестицидов. Второй метод – фиторемедиация, в нем используются растения. Конечно, эти биотехнологии требуют больше времени, чем агрессивные химические методы, но они доступны и используются во всем мире. Уже есть хорошие предварительные результаты", - рассказал Стефан Робинсон.

В свою очередь Руководитель национальной группы ФАО в Казахстане Салтанат Баешова затронула проблему утилизации тары из-под пестицидов и реализации в этой связи совместного проекта ФАО/ГЭФ/Казахстан.

"Вопрос управления тарой до конца не отрегулирован и требует дальнейшего усовершенствования, в этой связи ФАО реализует в Казахстане проект….. Так, оказалось, что в списке зарегистрированных и даже субсидируемых пестицидов есть особо опасные пестициды. Их использование регулируется национальным законодательством, но в тоже время при их регистрации не учитываются многие критерии, учитываемые в развитых странах. Для продвижения более безопасных альтернатив в Казахстане ФАО проводит работу по поиску безопасных методов. И отмечу, что испытания экспертов ФАО совместно с казахстанскими фермерами на капустных полях, томатах, яблоневых садах показали, что использование пестицидов можно свести к минимуму и снизить до 70% за счет применения биологических методов защиты", - рассказала Салтанат Баешова.

В кулуарах конференции руководитель управления промышленных отходов Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана Асель Касенова рассказала журналистам, что в связи активным развитием аграрного сектора растет импорт пестицидов. Это требует дальнейшего совершенствования работы по прослеживаемости на всех этапах - от производителя и до захоронения.

"В основном завозятся хлорорганические соединения. Когда истекает срок годности этих веществ, если они не используются и хранятся в ненадлежащем виде, в поврежденной упаковке, то могут наносить вред окружающей среде и в последующем здоровью человека. В этой связи проекты и рекомендации ФАО для нас актуальны и мы планируем дальнейшее сотрудничество в этом направлении", - отметила Асель Касенова.

Также она подчеркнула важность выработки дальнейшей стратегии по управлению отходами. "В результате национальной инвентаризации обнаружено более 6 тыс. тонн отходов устаревших пестицидов. В ближайшее время будет подготовлен аналитический отчет, сколько и в каких регионах есть данные отходы. Для нас как экологов важно не только обнаружить, но и выработать дальнейшие действия и стратегии по управлению данными отходами. Затем планируются мероприятия по ремедиации почв, утилизации отходов", - рассказала Асель Касенова, добавив, что на все эти мероприятия возможно выделение средств как за счет республиканского, так и за счет местных бюджетов.

Почва во многих сельскохозяйственных районах загрязнена СОЗ и пестицидами на основе тяжелых металлов, превышающими уровень, что создает риски для здоровья человека и приводит к образованию пищевых остатков. Все это требует срочных мер по устранению. Очистка и восстановление почвы необходимы для обеспечения зеленого производства и функционирования экосистем, отметила в свою очередь представитель ФАО Таня Сантиванес.

"Био- и фиторемедиация – это инновационные технологии для сельскохозяйственных почв, загрязненных СОЗ и тяжелыми металлами. Это решения, основанные на природе или экосистеме. Сегодня наши спикеры, ученые и участники дискуссии поделятся с нами потенциалом этих зеленых технологий и их ограничениями; мы представим контрольный список ФАО для подготовки восстановительных мер для стран Центральной Азии, а также обсудим следующие шаги, необходимые для расширения подходов к полям большего размера, а также к другим странам региона и другим регионам. Мы посетим проектные участки, чтобы увидеть, как эти технологии внедряются в Казахстане", - сказала Таня Сантиванес.

"ФАО выступает за зеленые технологии, потому что, принимая зеленые сельскохозяйственные технологии и политику, мы можем гарантировать, что наши почвы остаются плодородными (FERTAIL), наши источники воды остаются чистыми, биоразнообразие и экосистемы процветают (THRAIV), в то время как мы производим здоровую пищу в меняющемся климате", - подчеркнула эксперт ФАО.

В дни работы форума эксперты также познакомились с опытом применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в сельском хозяйстве для снижения негативного воздействия пестицидов на окружающую среду, исследованиях о влиянии пестицидов на здоровье человека.

По итогам работы участники конференции выработают рекомендации по дальнейшему развитию и расширению масштабов био-фиторемедиации и других экологичных решений для стран ЦА.