Казахстан состоялся как игрок в глобальном мире — Ариэль Коэн

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Американский политолог, старший научный сотрудник Атлантического совета, директор программы энергетики и безопасности (ITIC) Ариэль Коэн в интервью BaigeNews.kz высказался об основных достижениях Казахстана за годы независимости и заявил, что перед страной открываются новые возможности для дальнейшего развития и амбициозные задачи.

— Ариэль, какие достижения Казахстана за годы Независимости вы бы назвали ключевыми и являются ли они олицетворением того, что страна находится на правильном пути развития?

— Казахстан заслуженно празднует очередной год независимости. Многое случилось, в основном, хорошее, но и конечно, как всегда, при росте любого человека возникают и какие-то застои. Из хорошего нужно сказать, что государство состоялось, сформировалось.

У Казахстана сильные лидеры — и первый президент, и нынешний глава государства, который показывает своё лидерство на мировой арене.

Экономическая трансформация от советского центрального планирования до рыночной экономики прошла успешно, хотя, конечно, еще есть, что улучшать. Необходимо продолжать выращивать новое поколение казахстанцев, которые уже живут в рыночной экономике и только по рассказам старших знают о том, что происходило с советской экономикой, центральным планированием, дефицитом товаров и услуг, пищевых продуктов, я уже не говорю о репрессиях сталинских времен, когда коммунистическая партия СССР устроила коллективизацию сельского хозяйства, насильственная оседлать была введена против казахов, которые вели кочевой образ жизни, в результате до 25% процентов населения погибло.

Конечно, стоит выделить успехи Казахстана в области высшего образования. К примеру, программа "Болашак", дающая возможность казахстанцам получать образование в лучших вузах мира.



— Какие вызовы стоят перед Казахстаном на нынешнем рубеже истории?

— Президент Касым-Жомарт Токаев получил мандат доверия от народа на президентских выборах. Токаев понимает, что многое требует реформирования в политической системе, нужно бороться с коррупцией, непотизмом – это проблемы, которые имеются не только в Казахстане, но и в других государствах Центральной Азии, на территории бывшего СССР, где показатели коррупции, к сожалению, остаются одними из высоких в мире, но есть понимание, что с этим нужно весь борьбу.

Второй момент — это развитие более открытого, демократического общества. Если раньше лозунг звучал "Сначала экономика, а потом политика", то сегодня в Казахстане понимают, что нужно и расширять свободу в обществе, и продолжать строить конкурентоспособную экономику.

Мир не стоит на месте. Конкуренция для Казахстана будет нарастать как в регионе, можно взглянуть на пример Узбекистана, так и среди его соседей в Азии, как известно, Азия — это наиболее динамично развивающийся регион.

Я неоднократно бывал в Казахстане и вижу, что в стране конкурентоспособные, практичные, прагматичные люди, с деловой хваткой. Я верю и надеюсь, Казахстан будет только улучшать свои показатели с точки зрения роста ВВП на душу населения, но и на развитие культуры, казахского языка.

Вот уже несколько лет мы наблюдаем возрождение казахского языка, но, при этом не будем забывать, что на казахском говорят не только казахи. В мире, в основном, говорят на английской, китайском и на других языках. Поэтому владение иностранными языками очень важно для интеграции Казахстана в мире.

Ещё один момент, который стоит упомянуть, это уход Казахстана, как базы для промышленного производства природных ресурсов к новым источникам энергии и новым технологиям.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) служит хорошим примером того, как новая индустрия в лице финансового сектора развивается с большой добавленной стоимостью. Последнее — это возобновляемые источники энергии и производство экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. У Казахстана огромный потенциал с точки зрения энергии солнца и ветра, не будем забывать про безопасный уран, большими запасами которого обладает Казахстан.

Спрос на безопасный уран будет расти, потому что мир переходит к энергопроизводству без выбросов углекислого газа, атомная энергетика играет в этом ключевую роль.

Население мира продолжает расти, а вместе с этим растёт и спрос на экологически чистые продукты. В этой связи Казахстан может сверхдержавой в производстве зерна, мяса и других экологически чистых продуктов. Поэтому очень важен переход на научноёмкие и высокотехнологические способы производства сельскохозяйственных продуктов. Здесь фермерам, крестьянам предстоит проделать большую работу, чтобы реализовать тот потенциал, который есть для развития сельского хозяйства. У страны есть земля, ресурсы, люди, которые хотят работать.

— Вы ранее говорили о том, что Казахстану нужно умудриться жить между "Драконом" и "Медведем". На ваш взгляд, что позволяет Казахстану успешно использовать сбалансированный и многовекторный под­ходы во внешней политике? Стала ли страна заметным игроком на международной геополитической карте?

— Безусловно, Казахстан состоялся как игрок на глобальном поле. Казахстан получает большое уважение как со стороны западных стран, так и Китая. Мы видели, что Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве страны, куда он совершил первый государственный визит после того, как он стал ездить за пределы Китая вместе со смягчением ковидных ограничений.

Казахстан создал некий бренд. Конечно, Президент Токаев играет в этом колоссальную роль. Касым-Жомарт Токаев — большой профессионал во внешней политике, дважды был министром иностранных дел, премьер-министром и занимал очень высокий пост в ООН. Лидерство Казахстана и Президента Токаева являются важными и ключевыми для того, чтобы продолжить многовекторную политику Казахстана, как страны, умеющей балансировать между "Драконом" и "Медведем".

В целом, Казахстан целенаправленно, систематически выстраивал свою внешнюю политику, создавал себе репутацию. Мы помним, что Казахстан председательствовал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был членом Совета Безопасности ООН — первым из стран бывшего СССР, не считая Россию.

Систематическая политика, которую в свое время осуществлял Президент Токаев и сейчас продолжает её возглавлять, позволила Казахстану не только иметь высокий престиж на мировой арене, но и практически быть площадкой, где осуществляются очень чувствительные и важные переговоры, например, по иранской ядерной программе и по Сирии, проходили в свое время в Астане.