Казахстан снял ограничения на ввоз скота и мяса из России

С 6 апреля сняты ограничения на ввоз скота и мяса из Астраханской области России, введенные в связи с регистрацией очагов нодулярного дерматита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ElDala.kz.
Напомним, Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 4 августа 2016 года ввел ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит через территорию республики из Российской Федерации крупного рогатого скота и других животных, восприимчивых к нодулярному дерматиту.
Также ограничения распространялись на:
- полученный от животных генетический материал;
- продукцию, полученную от крупного рогатого скота, а также восприимчивых видов животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита;
- необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя крупного рогатого скота и других восприимчивых животных;
- оборудование для содержания и перевозки крупного рогатого скота и других восприимчивых животных, бывшее в употреблении.
Также очаги нодулярного дерматита были выявлены в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия, Республике Ингушетия и Республике Дагестан.