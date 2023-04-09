Казахстан снял ограничения на ввоз скота и мяса из России

С 6 апреля сняты ограничения на ввоз скота и мяса из Астраханской области России, введенные в связи с регистрацией очагов нодулярного дерматита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ElDala.kz.

Напомним, Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 4 августа 2016 года ввел ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит через территорию республики из Российской Федерации крупного рогатого скота и других животных, восприимчивых к нодулярному дерматиту.

Также ограничения распространялись на:

полученный от животных генетический материал;

продукцию, полученную от крупного рогатого скота, а также восприимчивых видов животных, без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита;

необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя крупного рогатого скота и других восприимчивых животных;

оборудование для содержания и перевозки крупного рогатого скота и других восприимчивых животных, бывшее в употреблении.

Также очаги нодулярного дерматита были выявлены в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия, Республике Ингушетия и Республике Дагестан.