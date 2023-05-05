Казахстан резко увеличил инвестиции в науку

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Инвестиции в науку в Казахстане с начала года выросли более чем в три раза, достигнув 26 миллиардов тенге. При этом 65 процентов всех капвложений пришлись на Мангистаускую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В аналогичном периоде 2022 года сумма инвестиций в секторе составляла 7,6 миллиарда тенге.

В региональном разрезе наибольший объём вложений пришёлся на Мангистаускую область: 16,8 миллиарда тенге, против 223,3 миллиона тенге годом ранее. Годовой рост — в 75,3 раза. Доля Мангистауской области составила 65,2 процента всех инвестиций в науку по стране.

На втором месте Алматы: 3,4 миллиарда тенге — в три раза больше, чем годом ранее. Замкнула топ-3 регионов Астана: 1,2 миллиарда тенге, минус 47 процентов за год. На лидирующую тройку регионов пришлось 83,3 процента всего объёма инвестиций в секторе.

Наименьший объём инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности наблюдался в Шымкенте (30,5 миллиона тенге), а также в Улытауской (46,7 миллиона тенге) и Жетысуской (60,1 миллиона тенге) областях.

Основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности стали собственные средства предприятий: 98,1 процента от портфеля. Всего по итогам первого квартала собственных средств вложили 25,3 миллиарда тенге — в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Небанковские заёмные средства в портфеле сектора составили 394,1 миллиона тенге, банковские кредиты — 89,7 миллиона тенге, средства местных бюджетов — 14,9 миллиона тенге (минус сразу 73,6 процента).