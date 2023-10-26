Казахстан продолжает получать поздравления в честь Дня Республики

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей поздравительной телеграмме отметил, что отношения Казахстана и Германии, основанные на доверии и партнерстве, за последние 30 лет достигли впечатляющих результатов.

"Тесные связи между нашими странами находят свое отражение не только в политических встречах на высшем уровне, но и в успешном сотрудничестве в различных сферах. Германия и в будущем останется надежным партнером Казахстана, поддерживая Вас в продолжении курса начатых Вами реформ", – говорится в телеграмме.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян поздравил Главу нашего государства с национальным праздником и пожелал дружественному народу Казахстана дальнейшего развития и процветания.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил уверенность в том, что Египет и Казахстан имеют высокий потенциал для наращивания более тесного многогранного сотрудничества во благо народов двух государств.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в своей телеграмме подчеркнул, что активное взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах придало импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Свои поздравления также направили Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Кипра Никос Христодулидис, Президент ОИС Хиссейн Брахим Таха, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев и другие. Поздравительные телеграммы продолжают поступать.