Казахстан признают как договороспособное государство, которому можно доверять - политолог

"Наши приоритеты неизменны – это обеспечение незыблемости суверенитета и территориальной целостности страны, защита прав и интересов граждан Казахстана, создание благоприятных внешних условий для устойчивого экономического роста", - сказал о приоритетах внешней политики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan. Какие значимые для страны внешнеполитические события произошли в 2023 году? Какие выгоды от многовекторной политики получила национальная экономика? Мнением поделилась научный руководитель проектов Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг", ассоциированный профессор Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета Астана, политолог Таисия Мармонтова, передаёт BaigeNews.kz.

- Таисия Викторовна, каков ваш взгляд на внешнюю политику Казахстана в целом за последний год под руководством президента Касым-Жомарта Токаева в контексте региональных и мировых отношений?

- Можно быть абсолютно уверенным в том, что Казахстан достиг серь`зных успехов в реализации своей внешнеполитической доктрины. Курс на многовекторность, основанный на равноудаленном отношении и выстраивании прагматичных коммуникаций, оправдывается. Это доказывает то, что Казахстану сегодня доверяют председательство в ряде региональных организаций, руководителя Казахстана с удовольствием встречают главы крупнейших государств. Оправдывает себя и площадка С5+1, где Казахстан имеет серьёзный голос.

- По вашему мнению, какие знаковые внешнеполитические события произошли в 2023 году?

- Их было много, но прежде всего я бы отметила визиты в Казахстан первых лиц Германии и Франции – всё-таки это две крупнейшие экономики Европейского союза. И с Германией, и с Францией шёл разговор о редкоземельных металлах, поэтому можно сказать, что Казахстан успешно показывает себя как игрок на этом рынке. Прорывных успехов достиг глава государства во время визита в Германию, когда встречался с крупнейшими представителями немецкого бизнес-сообщества. Заключены важные соглашения, к примеру, с немецко-шведской группой Svevind, которая будет заниматься реализацией проектов возобновляемых источников энергии и производством "зелёного" водорода в Мангистауской области. Это гигантские инвестиции, и это очень важно для диверсификации экономики Казахстана.

Кроме того, Казахстан впервые за много лет в рамках своих центральноазиатских турне посетили министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Для англосаксонских государств Центральная Азия традиционно не является основным внешнеполитическим приоритетом, а тут прошли прямые встречи. Они показывают роль региона и то, что приоритеты меняются.

Я бы хотела обратить внимание на те успехи, которые достигнуты в регионе - это рост товарооборота в рамках ЕАЭС. Как бы этот союз ни критиковали, он работает. В 2023 году Касым-Жомарт Кемелевич и председатель КНР господин Си Цзиньпин в рамках Форума высокого уровня в Китае объявили о "золотом тридцатилетии" сотрудничества. Это говорит о высоком уровне казахстанско-китайских отношений.

- Казахстанско-китайское сотрудничество за последний год отличалось высокой динамикой контактов на высоком уровне. Как вы оцениваете развитие китайского вектора во внешней политике Казахстана?

- Китай - наш значимый стратегический партнёр. Неслучайно господин Си Цзиньпин посетил Казахстан в рамках своей первой зарубежной поездки после пандемии COVID-19. Главы наших государств постоянно встречаются и взаимодействуют.

Для нас Китай – это очень важный партнёр в плане инфраструктурных инвестиций. Большой объём вложений позволяет нам развивать собственную экономику. Сегодня в текущей сложной геополитической ситуации Китай для нас интересен как игрок высокого уровня, который поставляет товары во все страны мира. Растёт доля именно транспортно-логистической составляющей в ВВП Казахстана. "Хоргос", "Достык" – логистические хабы, через которые сегодня идут огромные потоки. Станция "Достык" – это самое короткое логистическое плечо перевозки товаров по направлению из Китая в Европу и обратно. Для нас это очень большие выгоды, связанные с использованием географического положения, большая возможность по диверсификации экономики и возможность преодоления ловушки трансконтинентальности.

- На ваш взгляд, как прошёл год для казахстанско-российских отношений?

- Вспомним интервью Касым-Жомарта Токаева в газете Egemen Qazaqstan, где чётко обозначен фактор того, что Россия - основной экономический партнёр Казахстана. Между странами очень высок уровень дипломатических отношений: это порядка 300 договоров, которые обозначают наши отношения во всех сферах, полностью закрыты вопросы по границе, у нас нет взаимных территориальных вопросов.

У Казахстана с Россией беспрецедентно высокий товарооборот. У нас 7 500 километров общей границы – это гигантская зона рубежной коммуникативности. При грамотном управлении и планировании именно граница может и должна стать зоной экономического развития. Такие примеры в мире уже есть. Например, канадско-американская граница: порядка 80% товаров из Канады идёт в США, а производства находятся в зоне границы.

Успешно работает Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В 2023 году в Казахстане впервые прошла Международная промышленная выставка "Иннопром", где заключены серьёзные контракты, необходимые Казахстану для диверсификации экономики. Главы двух государств постоянно беседуют по телефону, было две встречи. Кроме того, постоянно проходят встречи в рамках таких организаций, как ЕАЭС, СНГ.

Казахстан придерживается своего курса на неучастие, непринятие конфликтов и на планомерное, продуманное развитие, взаимодействие на благо тех народов, которые проживают в самом Казахстане. То, что сегодня происходит в СМИ - вопрос информационной войны. Такие всплески были, есть и будут. Наверное, это вопрос для СМИ и экспертного сообщества, чтобы работать с такими всплесками и разбивать доводы тех, кто вбивает клин между Россией и Казахстаном.

Фактор внешней политики очень интересен: если мы сегодня выйдем на улицу и начнем спрашивать людей, что они знают о внешней политике, поверьте, таких людей будет очень немного. Анализ внешней политики – это удел небольшой группы социально-активных людей. А об успешности внешней политики и правильности выбранного курса будет говорить то, насколько гражданам удобно и комфортно жить в собственной стране.

- В интервью глава государства анонсировал очередное заседание Национального курултая, которое состоится весной 2024 года. На ваш взгляд, какое значение имеет курултай как площадка, где граждане могут обсудить важные для страны вопросы?

- "Слышащее" государство – это как раз то государство, которое делает жизнь своих граждан более удобной и комфортной. Национальный курултай выступает ярким примером делиберативной демократии. Это нужный институт, который необходим в преодолении инерции авторитарного государства и в выстраивании действенной модели демократии. Только это не то, как мы привыкли видеть демократию в западном стандарте. Мы - всё-таки Азия. Стандарты демократии в многополярном мире не бывают одинаковыми, поэтому это наш вариант демократии и возможность выстраивания диалога так, как это было принято исторически и в соответствии с традициями степной демократии.

- Возвращаясь к теме внешней политики, в ноябре 2023 года в Астане прошел 10-й Саммит Организации тюркских государств. Казахстан принял от Узбекистана председательство в ОТГ в 2024 году. Можно ли сказать, что в последнее время наблюдается некое оживление отношений в тюркском направлении?

- Если мы будем говорить о тюркском направлении, то очень важной будет культурно-гуманитарная составляющая сотрудничества между странами. В этом году Казахстан председательствует в Организации тюркских государств. Именно представитель Казахстана возглавляет Исламскую организацию по продовольственной безопасности. Мы снова используем свой интегративный потенциал, выполняя роль своеобразного мостика между славянским и тюркским миром. Здесь мы возвращаемся к соседству с Россией, на территории которой проживает большое число представителей славянских народов. При этом почти 78% населения Казахстана – это тюрки.

На территории Казахстана находится Международная Тюркская академия, которой руководит известный учёный из Азербайджана Шахин Мустафаев, где ведутся большие исследования. Казахстан предложил целый ряд проектов в рамках ШОС с проведением международной конференции в Туркестане, презентацией мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Это наш вклад в то, чтобы тюркские народы, проживающие на пространствах Евразии, помнили о своей близости и активно продвигали общий тюркский мир.

- Как вы уже отметили, Казахстан в 2024 году будет председательствовать сразу в нескольких международных организациях: ШОС, ОДКБ, МСФА, СВМДА, ОТГ, Исламская организация по продовольственной безопасности. На этом акцентировал внимание и президент Казахстана в своем интервью. Какое значение это председательство имеет для республики?

- Казахстан представляет собой яркий пример middle power, или государства "средней силы". Всё чаще и чаще учёные и эксперты говорят о том, что middle power сегодня начинают играть всё более значимую роль. Пока игроки высокого уровня, super power, сошлись в геополитическом клинче, и никто никому не хочет уступать, игроки среднего уровня становятся более активными и более значимыми.

Если мы вспомним, что такое "средний игрок" - это функциональный лидер, активный игрок на уровне региона. Казахстан в полной мере этому следует: мы часто выступаем и активно предлагаем Казахстан как площадку для крупных международных событий и диалоговых мероприятий. В плане функционала наши партнёры признают нас как договороспособное и вменяемое государство, которому можно доверять.

Как раз председательство Казахстана в ряде крупных международных структур соответствует концепции продвижения себя как игрока среднего уровня, но тем не менее претендующего на серьёзный потенциал в принятии решений как в регионе Центральной Азии, так и в евразийском регионе в целом.