Казахстан принял участие в заседании по противодействию отмыванию доходов в Китае

В Китае завершилось 39-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, в масштабном мероприятии приняли участие делегации государств–членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана; делегации государств-наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, Макао, ОАЭ, США, Японии; а также многочисленные международные организации.

От Казахстана в заседагнии участвовали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, а также Академии AML.

"Казахстан продемонстрировал в Китае систему законодательного регулирования обращения цифровых активов и принимаемые меры в борьбе с их незаконным оборотом. В конкурсе по лучшему взаимодействию компетентных органов страна представила успешный кейс АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юрлиц. Также был презентован передовой опыт по установлению бенефициарных собственников и формированию их реестра. Кроме того, платежная организация "Advanced Payment Solution", являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания Лауреата ІІ Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации", — сообщили в АФМ.

Также на этой неделе были подписаны два меморандума о сотрудничестве: между АФМ РК и Следственным Комитетом Беларуси в сфере противодействия экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также между Академией финмониторинга "AML Academy" и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана.

Пленарное заседание утвердило Стратегию ЕАГ на 2024-2028 годы и уточненный План работы на 2024 год.

Также одобрено типологическое исследование на тему: "Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров", подготовленное при непосредственном участии Казахстана.

Принят План по оказанию технического содействия РК, который направлен на повышение эффективности взаимодействия участников антиотмывочной системы.

Утверждены методические рекомендации по проведению финансовых расследований, которые будут использоваться при проведении работ по возврату активов.