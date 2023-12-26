Казахстан пригласил страны ЕАЭС в совместные транспортно-логистические проекты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны ЕАЭС к совместной реализации транспортно-логистических проектов, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим всё евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус

"В первую очередь, речь идёт о развитии коридора "Север – Юг" с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута "Челябинск – Болашак – Иран" находит своё практическое воплощение. Со своей стороны, мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах "Бейнеу – Мангыстау", "Макат – Кандыагаш" и участке автомобильной дороги "Бейнеу – Шалкар". Для дальнейшего развития коридора создаётся совместное предприятие логистических компаний Казахстана, России и Туркменистана. Предлагаю железнодорожным администрациям из других стран ЕАЭС присоединиться к данной работе", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он перечислил проекты Казахстана, которые укрепят транспортно-логистический каркас и связанность ЕАЭС. Так, завершается строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Планируется запустить пять трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах – строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов "Бахты" и "Калжат", а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе.

"Приглашаем страны ЕАЭС к совместной реализации взаимовыгодных проектов, в том числе партнёрской сети крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.