Казахстан представит свой национальный павильон на 60-й Венецианской биеннале искусств

Работы казахстанских художников будут выяставлены в историческом здании музея Navale в Венеции в течение семи месяцев с 20 апреля по 24 ноября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Как сообщили в министерстве, в ходе официального визита в Италию президент РК совместно с председателем совета министров Итальянской Республики сделали заявление об участии Казахстана в 60-й Международной биеннале современного искусства в Венеции.

"Министерством культуры и информации РК приняты все необходимые меры по организации Национального павильона страны на одной из престижных выставок мира. Комиссаром павильона является министр культуры и информации Аида Балаева", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что посетители выставки со всего мира смогут увидеть экспозицию проекта "Jerūiyq": взгляд за горизонт". Это современная интерпретация древней легенды о мифической земле под названием Jerūiyq.

Сообщается также, что на выставке будут представлены одно из первых футуристических произведений в истории казахстанского искусства "Земля и время. Казахстан" Камиля Муллашева, монументальное полотно "Новый ребенок. Перерождение" Ерболата Толепбая отражающее дух времени.

Кроме того, будут выставлены экспериментальные проекты Сакена Нарынова "Шесть жизней одной души" и "Конец начала или начало конца", инсталляция Сергея Маслова "Байконур-2".

"Группа The2vvo, в состав которой входят художники Елена Позднякова и Эльдар Таги, примет участие в биеннале с саунд- инсталляцией "Присутствие", художник Анвар Мусрепов представит экспериментальное мистическое видеоэссе "Аластау", - сообщили в МКИ.

В ведомстве отметили, что участие казахстанских художников в выставке искусств будет организовано при поддержке генерального спонсора ТОО "Viled FASHION", компаний ТОО "Qazaq oil", ТОО "Universal Energy Kazakhstan".

Отмечается также, что впервые Международная художественная выставка, ставшая прародительницей биеннале в ее современном виде, состоялась в Венеции в 1895 году и почти сразу стала одним из центральных событий в мире искусства. Выставка традиционно привлекает специалистов и ценителей прекрасного со всего мира. В 2022 году ее посетили свыше 800 тысяч человек.