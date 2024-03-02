Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок
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В Вильнюсе прошло 14-е заседание Казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Минтранспорта РК, казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, литовскую – министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
В рамках мероприятия также состоялось заседание Казахстанско-литовской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей Министерства транспорта РК, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и КазАТО, где была достигнута договорённость по квоте разрешений на 2024 год, а также о продлении бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозки до 20 марта этого года.
Руководитель управления международных автомобильных перевозок Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Алмаз Айсин отметил ключевую роль Казахстана в транзите грузов между Европой и Центральной Азии и подчеркнул, что республика прилагает максимальные усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров.
Также литовских партнеров проинформировали о перспективах и мерах, принимаемых для развития ТМТМ, который уже привлекает большое внимание европейских компаний.
"Мы предлагаем литовской стороне сотрудничество по запуску контейнерных перевозок между нашими странами в рамках ТМТМ. В дополнении к этому, пользуясь случаем, приглашаем все литовские компании принять участие на транспортном Форуме New Silkway, который планируется провести в октябре текущего года в Астане", — сказал Алмаз Айсин.
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