Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок

В Вильнюсе прошло 14-е заседание Казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минтранспорта РК, казахстанскую делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, литовскую – министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В рамках мероприятия также состоялось заседание Казахстанско-литовской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам с участием представителей Министерства транспорта РК, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и КазАТО, где была достигнута договорённость по квоте разрешений на 2024 год, а также о продлении бланков разрешений образца 2023 года для завершения перевозки до 20 марта этого года.

Руководитель управления международных автомобильных перевозок Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Алмаз Айсин отметил ключевую роль Казахстана в транзите грузов между Европой и Центральной Азии и подчеркнул, что республика прилагает максимальные усилия для развития транспортно-транзитного потенциала в регионе и модернизации транспортных коридоров.

Также литовских партнеров проинформировали о перспективах и мерах, принимаемых для развития ТМТМ, который уже привлекает большое внимание европейских компаний.