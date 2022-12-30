Казахстан повысит тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан с 1 февраля

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В "Казтрансойл" утвердили тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

"Настоящим АО "КазТрансОйл" сообщает, что приказом генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" от 27 декабря 2022 года №154 утверждён тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан в размере 27,9 доллара США за одну тонну (без НДС)", - говорится в сообщении.

Указанные тарифы вводится в действие с 1 февраля 2023 года.

В компании также сообщили, что подали заявку на транзит 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти в Германию в 2023 году.

"АО "КазТрансОйл" направлена заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - сообщили в КТО.

Отмечается, что в целях транспортировки казахстанской нефти по территории Беларуси между АО "КазТрансОйл" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" заключён и действует договор на оказание услуг по транспортировке нефти.