Казахстан получил лицензию на олимпиаду в артистичном плавании
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
89Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
На чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре определились обладатели лицензий на Олимпийские игры в Париже среди представителей артистичного плавания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
По итогам командных соревнований квоты на ОИ-2024 получили сборные США, Испании, Японии, Италии и Канады. Этот результат позволяет упомянутым коллективам выступать и в соревнованиях среди дуэтов.
Тем самым, отечественная пара, состоящая из Ясмин Туяковой и Арины Пушкиной, прошла на Олимпиаду в Париже по итогам выступлений на Азиаде 2023 года, где казахстанки стали бронзовыми призёрами.
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