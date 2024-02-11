Казахстан получил лицензию на олимпиаду в артистичном плавании

На чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре определились обладатели лицензий на Олимпийские игры в Париже среди представителей артистичного плавания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

По итогам командных соревнований квоты на ОИ-2024 получили сборные США, Испании, Японии, Италии и Канады. Этот результат позволяет упомянутым коллективам выступать и в соревнованиях среди дуэтов.

Тем самым, отечественная пара, состоящая из Ясмин Туяковой и Арины Пушкиной, прошла на Олимпиаду в Париже по итогам выступлений на Азиаде 2023 года, где казахстанки стали бронзовыми призёрами.